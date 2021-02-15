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Госиспытания «Магнолии» завершат в 2022 году

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Самоходное артиллерийское орудие «Магнолия»
Самоходное артиллерийское орудие «Магнолия».
Источник изображения: vpk-news.ru

Государственные испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия «Магнолия», которое может быть использовано в экстремальных условиях, включая Арктику, планируется завершить в 2022 году.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».

«Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Магнолия» на базе ДТ-30ПМ разработано, его государственные испытания планируется завершить в 2022 году», — сообщили в УВЗ.

Отмечается, что опытные образцы «Магнолии» в настоящее время проходят предварительные испытания.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ДТ-30
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
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