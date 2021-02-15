Турецкая ракетная роболодка вышла в море

Турция успешно развивает свой проект по созданию надводных дронов. Вчера, 12 февраля, Минобороны Турции опубликовало видео ходовых испытаний первой роболодки проекта ULAQ.

На видео показан спуск на воду и ходовые испытания первого прототипа, получившего название SIDA. Уже в скором времени разработчики роболодки: компании Meteksan Savunma и ARES Tersanesi — намерены провести её огневые испытания.

Лодка SIDA проекта ULAQ на испытаниях

По словам разработчиков, лодки проекта ULAQ спроектированы для развёртывания в Эгейском и Средиземном морях. SIDA и её «сёстры» смогут собирать данные и обнаруживать вражеские цели в автономном режиме. При этом решение об атаке останется за оператором, который сможет управлять надводными дронами с расстояния до 400 км.

На 11-метровой лодке планируют разместить комплекс связи и наблюдения, а также различное вооружение. В базовом варианте речь идёт о четырёх неуправляемых 70-мм ракетах Cirit, а также двух самонаводящихся ракетах L-UMTAS.