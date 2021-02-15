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ТАСС

Космонавт Шкаплеров в октябре полетит на МКС для съемок фильма

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Россияне Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос в 2018 году
Россияне Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос в 2018 году.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Роскосмоса

Кроме того, Антон Шкаплеров рассказал о запланированном на борту МКС эксперименте

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Полет космонавта Антона Шкаплерова на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на октябрь. Об этом он сообщил в эфире программы "Большой космос", рассказывая о запланированном на борту МКС эксперименте.

"Когда я полечу в октябре, во время моего полета космического я смог бы начать этот эксперимент (проверка нового материала из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации)", - сказал космонавт. Видео программы опубликовано на канале "Роскосмос ТВ" на YouTube.

Он уточнил, что для проведения эксперимент потребуется больше полугода. По его словам, в рамках эксперимента на МКС будут размещены специальные датчики. Одни будут обернуты новой тканью, другие - нет. "Они будут экспонироваться на станции: внутри самой станции, возможно, во время выхода в открытый космос", - пояснил Шкаплеров.

В ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе тоже запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Режиссером картины выступит Клим Шипенко ("Салют-7"), который заявил о намерении отправиться на МКС для съемок. Позже Первый канал уточнил, что главную роль сыграет женщина.

Ранее Роскосмос сообщил, что Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и Центр подготовки космонавтов изобрели многослойный полимер - углеродный композит для защиты от космического воздействия.

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