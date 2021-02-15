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Российская газета

Минимум работы для пилота: MW высоко оценил автоматизацию Су-57

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Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Журнал Military Watch высоко оценил автоматизацию истребителя Су-57.

В Military Watch Magazine восхитился беспрецедентным уровнем автоматизации Су-57. Поводом для этого послужила статья, опубликованная недавно в журнале "Новые горизонты" Объединенной авиастроительной корпорации. В ней начальник отдела кабин ОКБ Сухого Никита Дорофеев в частности сообщил, что летчик после взлета и до захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, сосредоточившись на поиске и атаке различных целей.

Обозреватель MW напоминает, что и раньше российские боевые самолеты извлекали выгоду из повышенной автоматизации. Причем истребитель четвертого поколения МиГ-31 был мировым лидером в этом отношении в момент принятия на вооружение.

Однако сложная информация как о тактической обстановке, так и о системах самолета не могла одновременно выводиться дисплее. Один человек не уследит за всеми данными. Поэтому большая часть истребителей создавалась двухместными.

А с появлением Су-57 эта проблема решена. Пилот справляется со всеми задачами в одиночку. Помогает ему не только автоматизация процессов, но и искусственный интеллект. Пока его использование ограниченно, но в будущем, вероятно, роль ИИ возрастет.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
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