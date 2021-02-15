На аварийный завод высадился военный десант

Условную техногенную аварию ликвидировали подразделения радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота.

По легенде учений, ЧП случилось на предприятии химической промышленности, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ. Ликвидировать последствия аварии было поручено специалистам РХБ-защиты.

По прибытии на место силами военнослужащих завод и прилегающая к нему территория были оцеплены, на дорогах выставлены посты дегазации и дезактивации. Экипажи машин радиационной и химической разведки организовали мониторинг состояния окружающей среды.

Личный состав подразделений РХБ-защиты отработал задачи по дезактивации и дегазации зараженного района, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения, а также – по ликвидации последствий аварии. В ходе учений применялась специальная техника: машины радиационной и химической разведки, мобильные лаборатории, оснащенные аппаратурой, позволяющей передавать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб флота.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)