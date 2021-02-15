Войти
Военно-промышленный курьер

На аварийный завод высадился военный десант

507
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Условную техногенную аварию ликвидировали подразделения радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота.

По легенде учений, ЧП случилось на предприятии химической промышленности, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ. Ликвидировать последствия аварии было поручено специалистам РХБ-защиты.

По прибытии на место силами военнослужащих завод и прилегающая к нему территория были оцеплены, на дорогах выставлены посты дегазации и дезактивации. Экипажи машин радиационной и химической разведки организовали мониторинг состояния окружающей среды.

Личный состав подразделений РХБ-защиты отработал задачи по дезактивации и дегазации зараженного района, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения, а также – по ликвидации последствий аварии. В ходе учений применялась специальная техника: машины радиационной и химической разведки, мобильные лаборатории, оснащенные аппаратурой, позволяющей передавать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб флота.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
ЯО
Похожие новости
04.02.2021
Калининградские «Искандеры» нанесли превентивные удары
12.11.2020
Уникальные суда высадили десант на калининградский пляж
08.06.2020
Polskie Radio (Польша): некоторые вооружения Путина представляют опасность для самих россиян
22.10.2018
"Нож у горла": назван самый опасный для НАТО город
17.10.2016
"Искандер" — лишь один из типов российских вооружений вблизи Балтийского моря (Svenska Dagbladet, Швеция)
18.12.2014
Российское ядерное оружие приближается к НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль