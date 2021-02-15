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WarSpot

Слияние легенд: Česká zbrojovka купила американский Colt

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В мире стрелкового оружия произошла «сделка века». Вчера, 12 февраля, пресс-служба компании CZG (Česká zbrojovka Group), сообщила о покупке Colt Holding Company.

«Подписано окончательное соглашение о приобретении 100%-й доли в Colt Holding Company LLC — материнской компании американского производителя оружия Colt's Manufacturing Company LLC, а также её канадской дочерней компании Colt Canada Corporation», — сообщили в пресс-службе CZG.

Colt стал частью CZG

Источник изображения: czub.cz

В ближайшие месяцы сделку должны одобрить «регулирующие органы», после чего произойдёт окончательный расчёт. CZG выплатит за Colt $220 млн. Кроме того, прежним собственникам достанется 1 098 620 акций нового выпуска CZG. Ещё такое же количество акций должно быть передано при достижении оговорённых финансовых показателей до 2023 года.

Компания Colt основана в 1836 году, стрелковое оружие этой марки популярно во всём мире. В 2015 году Colt начал процедуру банкротства из-за потери части государственных контрактов и растущих долгов. В 2019 году Colt объявил о прекращении производства длинноствольного оружия для гражданского рынка.

В 1922 году в Чехии начал работу завод Česká zbrojovka Strakonice. В 1936 году, в свете роста реваншистских настроений в Германии, в очень сжатые сроки в городе Угерски-Брод был построен ещё один оружейный завод Česká zbrojovka Uherský Brod, производящий огнестрельное оружие по сегодняшний день. Именно 1936 год считается датой основания современной компании Česká zbrojovka Group, поставляющей оружие в 90 стран мира.

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Страны
Германия
Канада
США
Чехия
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