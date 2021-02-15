Охота на покупателей: зачем нужен «Калашников» для хипстеров

«Калашников» представил смарт-ружье для хипстеров и «поколения Z»

«Калашников» запустит в производство смарт-ружье МР-155 Ultima, рассчитанное на представителей «поколения Z» и хипстеров. Как рассказал директор компании Дмитрий Тарасов, это оружие будет синхронизироваться с мобильными устройствами и обучать своих обладателей стрельбе. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил новинку.

Впервые смарт-ружье 12-го калибра было представлено на форуме «Армия-2020». У этого гладкоствольного ружья есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас, видеозапись. «Задача - привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z», - рассказал на этой неделе изданию РБК Дмитрий Тарасов.

Смарт-ружье МР-155 Ultima имеет современный внешний вид - агрессивный обвес, как иногда говорят. Более того, некоторые критики утверждают, что МР-155 Ultima представляет собой «нeчтo гpoзнoe, чеpнoe и кopявoe».

Изделие разработано на базе классического надежного ружья MP-155. Ultima оснащается длинной планкой стандарта «Вивер/Пикатинни». Это система рельсового крепления, то есть кронштейн, используемый на различных видах стрелкового вооружения для обеспечения унификации креплений прицелов (оптических, коллиматорных) и прочих вспомогательных принадлежностей, в том числе тактических фонарей.

Но главная особенность МР-155 Ultima - способность синхронизироваться с различными гаджетами.

В дальнейшем планируется выпуск линейки неогнестрельных изделий для широкой клиентской аудитории. При этом выделяется два основных направления: первое - интеграция компьютерных технологий с целью повышения безопасности; второе - расширение возможностей взаимодействия пользователя с огнестрельным оружием.

Приклад «дизайнерской» формы, с чисто декоративными «ребрами жесткости» и регулируемым по высоте гребнем. В прикладе ружья расположен компьютер, имеющий свой монитор и джойстик для управления, пишет портал warhead.su. Кроме того, ружье снабжено камерой, которая может записывать видео и передавать его для трансляции в сети. Для этого MP-155 Ultima будет подключаться к Wi-Fi и Bluetooth. Компьютер снабжен счетчиком патронов.

Компоновка МР-155 Ultima гибкая - пользователь самостоятельно может менять и настраивать модули ружья под свои нужды.

Поэтому при желании Ultima может превратиться в экшн-камеру с возможностью стрельбы. Или же в средство самообороны со встроенным видеорегистратором. Все зависит от владельца оружия и целей, которые он перед ним ставит.

Тактико-технические характеристики МР-155 Ultima выглядят следующим образом: калибр - 12; длина патронника - 76 мм; емкость магазина: 6+1; длина ствола - 510 мм; общая длина - 1014 мм; масса без патронов - 4.2 кг; бортовой компьютер с Wi-Fi, Bluetooth, GPS и встроенной памятью; Full HD камера.

МР-155 - творческое развитие ружья МР-153, которое, в свою очередь, представляло собой переосмысление надежной газоотводной автоматики Беретта на успешном шасси другого народного ружья - помпы ИЖ-81. МР-153 изначально проектировалось под американский рынок.

Между тем смарт-оружие сегодня - отнюдь не новинка. Российский производитель в этом плане не является первопроходцем - такие изделия за последнее десятилетие пытаются продвинуть на рынке самые разные компании, к примеру, Beretta GunPod.

Первая модель этой фирмы с ЖК-экраном считала выстрелы (общее количество и серии), измеряла температуру воздуха и энергию боеприпасов.

Вторая модель уже была рассчитана на взаимодействие с современными смартфонами и требовала специального приложения. В этом случае второй образец позволял отслеживать значительно больше данных, вплоть до расстояния, пройденного на охоте.

Еще один вариант смарт-оружия предлагает американская компания Mantis. Производитель установил на свой продукт чувствительный датчик, а сопутствующее приложение в смартфоне обладает возможностью высчитывать, насколько плавно нажимается спусковой крючок, а также насколько сильно колеблется ствол при прицеливании и т.д.

Таким образом, идея связать оружие с бытовой электроникой далеко не новая. Образцы смарт-оружия есть в продаже уже несколько лет.

По мнению портала warhead.su, с практической точки зрения МР-155 Ultima смысла не имеет. Вряд ли этим оружием заинтересуется сколько-нибудь массовый потребитель. Не стоит предполагать, что на рынке появится значительное количество «смартов». Группа компаний «Калашников» в своем образце разве что демонстрирует технологии, причем не столько свои, сколько зарубежных компаний.

Есть сомнения и относительно того, будут ли отечественные хипстеры заинтересованы в таком продукте. Все же смарт-оружие в перечень привычных для них атрибутов не входит.

Но даже если представить, что увлекающиеся инди-роком, артхаусным кино и фотографией молодые люди и девушки все же пожелают купить МР-155 Ultima за 100 тыс. руб., им придется пройти все стандартные процедуры, необходимые для получения разрешения на хранение оружия.

Желающим приобрести «хипстерскую» новинку «Калашникова» потребуется собрать четыре медицинские справки, в том числе заключения психиатра из психоневрологического диспансера и нарколога из наркологического диспансера.

Затем хипстеру надо взять копию паспорта (первый разворот и страница с регистрацией), копию медицинской справки 002 и два фото размером 3/4 см (бумага любая, но матовая) и бодрым строевым шагом пойти получать навыки безопасного обращения с оружием в специальные учебные центры. Если после окончания курсов претендент с первого раза сдал экзамены, он получит на руки еще три документа - свидетельство об окончании курса, акт проверки знаний и копию лицензии данного учебного центра на осуществление подобной деятельности.

Но и это не все. В дальнейшем для получения лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия поклоннику инди-рока необходимо получить так называемый охотничий билет единого федерального образца. Для этого надо подать заявление на портале Госуслуги в отделение лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР). Кроме того, требуется заранее купить и установить дома сейф для хранения оружия. Потом, получив приглашение от инспектора ОЛРР, в назначенный день надо идти на встречу с инспектором, захватив все оригиналы документов.

За этим последуют проверки со стороны участкового инспектора, новые встречи с инспектором ОЛРР, а также месяцы ожидания решения со стороны госорганов.

Только пройдя все эти испытания, хипстер сможет получить свою лицензию. Но не исключен и отказ.

Лицензия на оружие выдается сроком на полгода. До этой даты потенциальный владелец МР-155 Ultima должен совершить покупку. Если не успел по тем или иным причинам - то лицензия аннулируется. Купленное оружие подлежит обязательной регистрации в ОЛРР в течение 14 календарных дней с момента покупки. После постановки на учет хипстеру выдадут разрешение на хранение и ношение оружия, которое будет действительно в течение пяти лет.

Рассчитывать руководству группы компаний «Калашников» на объемный внутренний рынок и обилие хипстеров, мечтающих приобрести смарт-ружья МР-155 Ultima, наверное, не стоит. Вместо ничем не подкрепленных мечтаний российским оружейникам лучше ломать голову над открытием внутреннего рынка. Что касается линейки неогнестрельных изделий для широкой клиентской аудитории, то вряд ли не стреляющие ружья (как и нелетающие самолеты и обездвиженные автомобили) смогут кого-то всерьез заинтересовать.

Михаил Ходаренок