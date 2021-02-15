Боевые роботы в снегу: Россия тестирует возможности платформы «Маркер» (Stern, Германия)

Россия недавно опубликовала информацию об обновленной роботизированной платформе «Маркер». «Маркер» — это не боевой робот, а автономная беспилотная сухопутная машина для применения на пересеченной местности. Этот минитанк может использоваться для поддержки пехоты или для запуска «дронов-камикадзе».

Россия уже много лет работает над созданием боевых роботов и дронов. Наибольших успехов она при этом добилась в разработке платформы «Маркер». С ее помощью можно отрабатывать действия в ходе потенциальной войны роботов

Пока политические круги Германии выступают резко против закупки боевых дронов, во всем мире разрабатываются автономные наземные боевые роботы. Концерн Rheinmetall, например, успел представить концепт своей боевой машины Wolfsrudel в рамках проекта Mission Master.

Поскольку боевые роботы должны хорошо ориентироваться в тяжелых условиях на земле и действовать совместно с другими роботами, их разработка сложнее, нежели разработка воздушных систем. Теперь целью является создание не управляемых с расстояния дронов, получающих команды от оператора, а систем, способных действовать автономно.

Россия недавно опубликовала новую информацию об обновленной платформе "Маркер". "Маркер" - это не боевой робот. Как сообщил глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, речь идет об открытой платформе, на которой можно тестировать будущие поколения боевых роботов. ""Маркер" - это роботизированная платформа для тестирования новейших технологий производства боевых роботов двух поколений, которые в настоящий момент находятся лишь на стадии концепции. "Маркер" - также концепт, разработанный, в частности, для тестирования технологий третьего, четвертого и пятого поколения. Однако конкретные машины в конечном итоге разрабатываются министерством обороны", - объясняет Григорьев.

Техническая платформа для развития

Одновременно стало известно, что российская армия приняла на вооружение боевые дроны типа "Уран-9". Были проведены испытания "Маркера" в заснеженной Челябинской области. При этом "Маркер" самостоятельно преодолел обратный путь протяженностью 30 километров.

Беспилотная сухопутная машина получила координаты цели. Ее система управления обеспечила прибытие платформы к цели в течение полутора часов, причем она ориентировалась по данным технической системы визуализации, в основе которой лежат алгоритмы нейросети, как было сказано в сообщении Фонда перспективных исследований: "Автономная система управления движением платформы обеспечивает самостоятельное передвижение и корректировку маршрута в случае появления на пути препятствий: деревьев, возвышений, оврагов и кустарников".

Технические свойства платформы обеспечивают ее автономную работу до 48 часов на дорогах и до 24 часов на пересеченной местности. В рамках дальнейших испытаний платформа "Маркер" будет проверена на дистанциях 50, 100 и 200 километров. Кроме того, будут отрабатываться совместные действия "Маркера" с наземными роботами, беспилотными сухопутными машинами, а также со спецназом.

Применение в Сирии

Говорят, что Россия уже задействовала своих боевых роботов в Сирии, хотя эта информация не подтверждена. При этом они, предположительно, были успешно протестированы в качестве вооруженных разведывательных аппаратов. Атака вооруженных роботов вынудила защищающуюся сторону рассекретить свои оборонительные позиции, которые в дальнейшем были уничтожены артиллерией. Впрочем, при использовании новейшей техники в условиях уличного боя возникли серьезные проблемы с передачей данных.

Нынешнюю версию "Маркера" впервые продемонстрировали публике в конце 2019 года. Как и остальные аналогичные разработки, это минитанк. Примечательно, что новейшая модель превышает в размерах предыдущие модели 2015 и 2016 годов.

Как правило, это были беспилотные аппараты для поддержки пехоты, способные сопровождать группу солдат и поддерживать их огнем из тяжелого пулемета. "Маркер" же может использоваться автономно и оснащаться различными видами оружия. В одном случае это пулемет, разработанный КБ имени Калашникова, и противотанковые ракеты.

На видео показана совместная работа с солдатом-пехотинцем, информация о котором передается роботу.

Минитанк с цепями

Русские делают ставку на цепной привод, а не на колеса, как у машины, разработанной концерном Rheinmetall в рамках проекта Mission Master. У "Маркера" четыре колеса, ролик-переключатель и передаточная шестерня. В принципе, перемещение по пересеченной местности бывает более эффективным на цепном приводе, но зато такой транспорт потребляет больше энергии, а его техническое обслуживание обходится дороже.

В передней части платформы расположен привод, в задней части перевозятся грузы. Среди прочего, "Маркер" может запустить группу небольших разведывательных беспилотников. Кроме того, он может служить в качестве носителя "дронов-камикадзе", разработанных концерном "Калашников". Эти машины, предназначенные для одноразового применения, падают на цель с воздуха и взрываются.

Гернот Крампер (Gernot Kramper)