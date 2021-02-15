До лучших времен. Украина запретила своим новейшим самолетам летать

МОСКВА, 13 февраля/ Радио Sputnik. Государственная авиационная служба Украины исключила из госреестра гражданских воздушных судов самолеты Ан-132D и Ан-178, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ ведомства.

Из документа следует, что названные воздушные суда не имели летной годности в течение 24 месяцев, а Госавиаслужба страны в этот период не имела доступа, чтобы проконтролировать их условия их эксплуатации и возможность для полетов.

Всего в списке числится 50 воздушных судов, из них два – Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 с регистрационным номером UR-EXP и заводским номером 001. Оба принадлежат концерну "Антонов".

Ан-132 – легкий транспортный самолет, который является усовершенствованной версией транспортника Ан-32. Самолет имеет увеличенную грузоподъемность, большую дальность полета, высокую топливную эффективность и отличается экологичностью и пониженным уровнем шума.

Ранее радио Sputnik сообщало, что "Антонов" потребовал переименовать новый российский самолет "Руслан".

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