Войти
ИноСМИ

Respekt (Чехия): когда выгодно сотрудничать с Путиным

345
0
0
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Продлить СНВ-3 еще на пять лет удалось буквально в последний момент. Не будь договор продлен, обе державы могли бы вернуть со складов тысячи законсервированных боеголовок, и при этом отсутствовала бы система, на основании которой их действия можно было бы контролировать.

США и Россия продлили ядерное соглашение.

Новость о продлении договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и Соединенными Штатами звучит почти так же "интригующе", как информация о ремонте местного трансформатора. Это понятно. В обоих случаях речь идет о составляющей инфраструктуры (в сфере безопасности или энергетики), и обыватель не обращает на нее внимания, считая чем-то само собой разумеющимся. Если ему о ней ничего не известно, значит, она хорошо работает. Проблема возникает только тогда, когда где-нибудь что-нибудь взрывается.

К взрыву в случае СНВ-III в буквальном смысле дело не шло, но продлить его еще на пять лет в прошлую среду удалось буквально в последний момент. В пятницу договор, значительно ограничивающий стратегические наступательные ядерные вооружения России и Соединенных Штатов, истекал. Не будь договор продлен, обе державы могли бы вернуть со складов тысячи законсервированных боеголовок, и при этом отсутствовала бы система, на основании которой их действия можно было бы контролировать. А ведь именно благодаря функционирующей системе контроля Соединенные Штаты уверены в том, что Россия до сих пор полностью соблюдала договор, подписанный в 2011 году президентами Обамой и Медведевым.

Договор СНВ-III, конечно, не идеален. Он не распространяется на тактическое ядерное оружие ближнего действия и разработки новых видов ядерного оружия. При этом договор ограничивает только две упомянутые ядерные державы, а Китай, чей ядерный арсенал тем временем успешно расширяется, хотя еще и не достиг размеров арсенала России и США, остается в стороне. Но СНВ-III - последний действующий двусторонний договор между ядерными державами. Если он канет в Лету, то от инфраструктуры, поддерживающей ядерное равновесие, просто ничего не останется.

Смысл же существования хотя бы какой-то системы, обеспечивающей взаимный надзор и элементарное доверие, совершенно понятен. Россию и США традиционно связывают отвратительные отношения, но даже во времена острейшей идеологической борьбы между СССР и США хоть какие-то меры, спасающие от ядерного Армагеддона, сохранялись. Разваливаться эта система начала, что парадоксально, уже в новом тысячелетии. Сам СНВ-III - это по сути наспех составленное соглашение, которое появилось после того, как сторонам не удалось договориться о продлении прежнего договора СНВ-I. Остальные соглашения вообще не пережили эру Владимира Путина, Джорджа Буша младшего и Дональда Трампа. В 2002 году американцы в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне, который ограничивал расширение их систем ПРО. В 2007 году Россия, в свою очередь, приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который ограничивал необходимость ядерного ответа в случае массированного нападения обычных вооруженных сил. Потом Дональд Трамп вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия все равно его не соблюдает. Действительно, договор давно нуждался в актуальных инспекционных протоколах, и поэтому его соблюдение невозможно было контролировать.

Таким образом, на прошлой неделе возникла угроза исчезновения последней линии сотрудничества между державами, которые по-прежнему способны одним решением по сути уничтожить жизнь на нашей планете. Дональд Трамп обсуждал с Москвой продление договора, а быстрота, с которой после прихода Джо Байдена стороны договорились по телефону, подсказывает, что и в Москве, и в Вашингтоне понимают всю серьезность ситуации. Отношения остаются напряженными, и после ареста Алексея Навального Вашингтон снова жестко критиковал Москву. Но за всем этим по-прежнему стоит невидимый "трансформатор", без которого жить на свете было бы опаснее, а значит, хуже.


Йиржи Собота (Jiří Sobota)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Чехия
Персоны
Буш Джордж
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
ДОВСЕ
РСМД
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
21.10.2020
The National Interest (США): что нужно сделать для реальной перезагрузки российско-американских отношений
05.10.2020
Sina (Китай): передовое оружие России вытесняет США
26.05.2020
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
20.07.2018
В ожидании договора: что происходит с ядерными арсеналами России и США
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль