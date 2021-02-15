Respekt (Чехия): когда выгодно сотрудничать с Путиным

Продлить СНВ-3 еще на пять лет удалось буквально в последний момент. Не будь договор продлен, обе державы могли бы вернуть со складов тысячи законсервированных боеголовок, и при этом отсутствовала бы система, на основании которой их действия можно было бы контролировать.

США и Россия продлили ядерное соглашение.

Новость о продлении договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и Соединенными Штатами звучит почти так же "интригующе", как информация о ремонте местного трансформатора. Это понятно. В обоих случаях речь идет о составляющей инфраструктуры (в сфере безопасности или энергетики), и обыватель не обращает на нее внимания, считая чем-то само собой разумеющимся. Если ему о ней ничего не известно, значит, она хорошо работает. Проблема возникает только тогда, когда где-нибудь что-нибудь взрывается.

К взрыву в случае СНВ-III в буквальном смысле дело не шло, но продлить его еще на пять лет в прошлую среду удалось буквально в последний момент. В пятницу договор, значительно ограничивающий стратегические наступательные ядерные вооружения России и Соединенных Штатов, истекал. Не будь договор продлен, обе державы могли бы вернуть со складов тысячи законсервированных боеголовок, и при этом отсутствовала бы система, на основании которой их действия можно было бы контролировать. А ведь именно благодаря функционирующей системе контроля Соединенные Штаты уверены в том, что Россия до сих пор полностью соблюдала договор, подписанный в 2011 году президентами Обамой и Медведевым.

Договор СНВ-III, конечно, не идеален. Он не распространяется на тактическое ядерное оружие ближнего действия и разработки новых видов ядерного оружия. При этом договор ограничивает только две упомянутые ядерные державы, а Китай, чей ядерный арсенал тем временем успешно расширяется, хотя еще и не достиг размеров арсенала России и США, остается в стороне. Но СНВ-III - последний действующий двусторонний договор между ядерными державами. Если он канет в Лету, то от инфраструктуры, поддерживающей ядерное равновесие, просто ничего не останется.

Смысл же существования хотя бы какой-то системы, обеспечивающей взаимный надзор и элементарное доверие, совершенно понятен. Россию и США традиционно связывают отвратительные отношения, но даже во времена острейшей идеологической борьбы между СССР и США хоть какие-то меры, спасающие от ядерного Армагеддона, сохранялись. Разваливаться эта система начала, что парадоксально, уже в новом тысячелетии. Сам СНВ-III - это по сути наспех составленное соглашение, которое появилось после того, как сторонам не удалось договориться о продлении прежнего договора СНВ-I. Остальные соглашения вообще не пережили эру Владимира Путина, Джорджа Буша младшего и Дональда Трампа. В 2002 году американцы в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне, который ограничивал расширение их систем ПРО. В 2007 году Россия, в свою очередь, приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который ограничивал необходимость ядерного ответа в случае массированного нападения обычных вооруженных сил. Потом Дональд Трамп вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия все равно его не соблюдает. Действительно, договор давно нуждался в актуальных инспекционных протоколах, и поэтому его соблюдение невозможно было контролировать.

Таким образом, на прошлой неделе возникла угроза исчезновения последней линии сотрудничества между державами, которые по-прежнему способны одним решением по сути уничтожить жизнь на нашей планете. Дональд Трамп обсуждал с Москвой продление договора, а быстрота, с которой после прихода Джо Байдена стороны договорились по телефону, подсказывает, что и в Москве, и в Вашингтоне понимают всю серьезность ситуации. Отношения остаются напряженными, и после ареста Алексея Навального Вашингтон снова жестко критиковал Москву. Но за всем этим по-прежнему стоит невидимый "трансформатор", без которого жить на свете было бы опаснее, а значит, хуже.

Йиржи Собота (Jiří Sobota)