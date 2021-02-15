Войти
Известия.ru

Минобороны Великобритании заявило о «шокирующем состоянии» армии

471
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

В опубликованном внутреннем отчете минобороны Великобритании говорится о «шокирующем состоянии» вооруженных сил королевства. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщило Daily Mail.

Согласно данным, которые приводит издание, лишь один из 33 британских пехотных батальонов не испытывает нехватки кадров. Причина заключается в низкой оплате труда, а также в отборе новобранцев через частную фирму.

По словам бывшего командующего британскими силами в Афганистане полковника Ричарда Кемпа, контракт с частной компанией на £1,3 млрд был «катастрофическим решением».

Так, новобранцы при отборе сталкивались с бюрократическими препонами, что отталкивало их от службы в ВС, и, как подчеркнул полковник, даже элитная Шотландская гвардия столкнулась с нехваткой военнослужащих.

«Армия уже слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во всё более опасном мире», — уверен Кемп.

Сухопутным войскам Великобритании, согласно отчету, нужно 14 984 солдата. Сейчас страна может отправить на поле боя только около 11 тыс.

В середине ноября 2020 года стало известно, что правительство Соединенного Королевства направит на оборонные расходы дополнительные £16,5 млрд в течение четырех лет. Таким образом, оборонный бюджет увеличится на 10%. Это будет рекордная сумма инвестиций за последние 30 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.11.2020
Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления
16.11.2020
Усмирить дракона Китая, разбудить тигра Индии
05.06.2020
Станет ли пандемия COVID-19 предтечей мировых войн
18.05.2015
Концепт-кар Т-14 «Армата»
19.03.2012
Индийский слон соперничает с китайским драконом
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль