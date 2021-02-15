Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух

Государственная авиационная служба Украины исключила два новейших самолета местного производства — Ан-132D и Ан-178 — из государственного реестра гражданских воздушных судов. Соответствующий приказ опубликован сайте ведомства.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не получала доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией.

Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов».

В конце декабря сообщалось, что министерство обороны (МО) Украины впервые за годы независимости страны заказало у госпредприятия «Антонов» три самолета Ан-178 для армии.

Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, является модификацией советского Ан-32. Соглашение о совместной разработке воздушного судна было подписано в феврале 2015 года «Антоновым» и компанией Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. В апреле 2019 года президент компании «Антонов» Александр Донец заявил, что сотрудничество с Саудовской Аравией по проекту Ан-132 прекращено. Данный самолет был первым в линейке «Антонова», построенным без российских комплектующих.

Ан-178 — ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. К настоящему времени ГП «Антонов» произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.