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Легкий сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П»

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Как сообщила "Российская Газета", продолжаются испытания российского сверхкомпактного бронеавтомобиля "Ласок 4-П". Как заявил директор ООО "Проектно-Консалтинговый Центр "Инновационное Шасси" (Самара) Сергей Толмачев, опытный образец "Ласок 4-П" в инициативном порядке был создан в минувшем году.

Опытный образец легкого сверхкомпактного бронеавтомобиля "Ласок 4-П" разработки ООО "Проектно-Консалтинговый Центр "Инновационное Шасси" (Самара) (с) ООО "Проектно-Консалтинговый Центр "Инновационное Шасси"

Это транспортное средство является аэромобильным, оно оптимизировано для внутреннего размещения в многоцелевых вертолетах Ми-8 АМТШ и Ми-171Ш.

Судя по впервые обнародованным изображениям, в конструкции применены так называемые фасеточные технологии, обеспечивающие эффективные рациональные углы наклона бронированных поверхностей корпуса и снижающие заметность на большом расстоянии.

Предназначением "Ласок 4-П" является выполнение задач в составе специальных подразделений, передовых и разведывательных групп.

Такие транспортные средства можно задействовать также при патрулировании, обеспечении действий инженерно-штурмовых подразделений в различных условиях: квартальная застройка, горы, сложная пересеченная местность.

Снаряженная масса опытного образца - 2045 кг, полная - до 2700 кг, масса перевозимого груза около - 650 кг.

В будущем планируется, что вес уменьшится до 1900 кг, в то же время грузоподъемность будет доведена до 800 кг.

Высота - 1720 мм, ширина - 1880 мм, длина - 4580 мм. Если сложить кузов грузового отсека, длина машины уменьшится до 3970 мм.

Колесная база - 2420 мм, дорожный просвет 260 (370) мм, преодолеваемый брод - 0,9 м.

Двигатель, другие узлы и агрегаты - от серийных легких внедорожных шасси отечественных производителей.

В качестве вооружения возможно применение 12,7-мм пулемета "Корд", а также пулеметов калибров 7,62-мм и 5,45-мм.

Планируется создание амфибийной модификации, а также версии "Ласок-РЭП" со специальным оборудованием для борьбы с низколетящими беспилотниками.

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Страны
Россия
Продукция
Корд
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Проекты
БПЛА
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