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bmpd.livejournal.com

Нелегальное производство высокоточного оружия в Израиле

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Израильские СМИ распространили курьезную новость, что 11 февраля 2021 года в Израиле Служба безопасности "Шин Бет" (ШАБАК) и полиция арестовали группу из более чем 20 граждан Израиля, организовавших самостоятельные нелегальные разработку, испытания и производство для экспорта "в одну из стран Азии" высокоточного тактического ракетного комплекса, примерно аналогичного ракетному комплексу Rafael Spike-NLOS.

Образцы нелегально изготавливаемых группой граждан Израиля управляемых ракет для экспорта "в одну из стран Азии" (с) Израильская Служба безопасности "Шин Бет"

Расследование деятельности хай-тек коммерсантов велось несколько месяцев. Сообщается, что все задержанные допрашиваются по подозрению в совершении преступлений против национальной безопасности Израиля, при этом большая часть членов группы - бывшие сотрудники ("ветераны") оборонной промышленности Израиля.

Элементы системы управления нелегально изготавливаемых группой граждан Израиля управляемых ракетных комплексов для экспорта "в одну из стран Азии" (с) Израильская Служба безопасности "Шин Бет"

Видео испытания ракетного комплекса:

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Spike NLOS
Компании
Rafael
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