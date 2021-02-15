Госиспытания самоходки "Магнолия" для экстремальных условий завершат в 2022 году

Опытные образцы самоходки сейчас проходят предварительные испытания

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия "Магнолия", которое можно будет эксплуатировать в экстремальных условиях, в том числе в Арктике, завершатся в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Самоходное артиллерийское орудие (САО) "Магнолия" на базе ДТ-30ПМ разработано, его государственные испытания планируется завершить в 2022 году", - проинформировали в концерне.

Как отметили в УВЗ, опытные образцы самоходки сейчас проходят предварительные испытания.

САО "Магнолия" на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Набросок". Помимо этого орудия в семейство также входят 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" и 120-миллиметровая САО на автомобильном шасси "Флокс".

В ноябре 2019 года главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная Звезда" сообщил, что в рамках ОКР "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе, что обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.