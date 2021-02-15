Мера сил: зачем России нужна самая длинная в мире субмарина

АПЛ «Белгород» является одним из наиболее амбициозных кораблестроительных проектов в стране

Подводная лодка специального назначения «Белгород» готовится впервые выйти в море. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, самая длинная в мире субмарина имеет высокую степень заводской готовности. Предварительные испытания узлов и механизмов показали их исправность и техническую надежность. Длина атомохода составляет более 180 м. Это на 11 м больше, чем у самой большой АПЛ «Тайфун», и на 12 м, чем у американского подводного крейсера типа Ohio. Отечественная субмарина — один из самых амбициозных проектов российского кораблестроения. Но насколько она сегодня нужна флоту? Ведь ВМФ, хотя и с опозданием, стал получать многоцелевые АПЛ «Ясень» и стратегические ракетоносцы «Борей». В вопросе специально для «Известий» разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

История гиганта

Атомоход «Белгород» создавался для борьбы с надводными группировками противника. Он должен был нести на борту 20 крылатых ракет «Гранит». Планировалось, что субмарина станет 14-й в семействе лодок проекта 949 и 949А.

Хотя АПЛ официально была заложена уже после распада Советского Союза, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. Именно поэтому «Белгород» можно считать последней подлодкой ушедшей сверхдержавы. В 1997 году строительство субмарины и еще двух ее «систершипов» было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации. В дальнейшем металлоконструкции двух кораблей, заложенных после «Белгорода», пошли на создание подводных ракетных крейсеров типа «Борей».

После трагедии с АПЛ «Курск» в августе 2000 года некоторое время рассматривался вопрос достройки «Белгорода» на замену погибшей субмарине. Однако в итоге решили строить атомоход уже для других целей. Процесс разработки новых видов вооружения небыстрый. Те системы, о появлении которых в 2018 году в послании Федеральному собранию рассказал Владимир Путин, создавались довольно долго. И можно понять, почему в начале 2000-х годов было принято решение использовать «Белгород» в качестве носителя разнообразных перспективных подводных систем, в том числе и боевых.

АПЛ «Курск» Источник изображения: Фото: ТАСС/Семен Майстерман

20 декабря 2012 года строительство АПЛ возобновилось, но уже по новому проекту 09852. 23 апреля 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения разнообразных испытаний. Передача субмарины ВМФ России запланирована на 2021 год.

В ходе работ лодка подверглась серьезным изменениям. В частности, ее корпус был увеличен на 30 м за счет вставки новых отсеков. Таким образом «Белгород» стала самой длинной субмариной в мире. Новые отсеки понадобились для размещения разнообразных подводных аппаратов, а также для выпуска их в морскую среду и приема обратно.

Цунами под водой

АПЛ «Белгород» станет первым штатным носителем нового стратегического оружия сдерживания — суперторпеды «Посейдон». По сути, это оружие «Судного дня». С его помощью может быть нанесен ответный ядерный удар по территории вероятного противника в случае, если тот нападет первым.

Наибольшая плотность населения и наиболее крупные города и промышленные центры расположены вблизи береговой черты. Ядерный взрыв огромной мощности у территории противника, помимо самих поражающих факторов, вызовет еще и появление цунами.

Океанская многоцелевая система «Посейдон» Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Стоит отметить, что система «Посейдон» уже отрабатывается на лодке «Саров», но может использоваться и автономно. Строительство лодки «Белгород» идет опережающими темпами, особенно на фоне задержек в графиках у других АПЛ, в частности, ударного подводного крейсера «Казань».

И другие роботы

Помимо «Посейдона» в России создано или создается еще много подводных роботизированных систем, в частности — автономный необитаемый аппарат «Клавесин-2Р-ПМ». Он способен проводить исследовательские и поисковые работы на глубине до 6 тыс. м. К примеру, может отыскивать находящиеся на дне моря датчики систем подводного наблюдения. Что любопытно, на общедоступных изображениях «Белгорода» обязательно присутствует ангар для этого изделия.

Автономный необитаемый аппарат «Клавесин-2Р-ПМ» Источник изображения: Фото: Новый оборонный заказ/dfnc.ru

Для отработки противолодочных операцией и, самое главное, для маскировки и защиты субмарин в России создан аппарат «Суррогат». Это имитатор подводной лодки с воспроизведением ее акустических и магнитных полей. Такая техника будет отвлекать внимание противника на ложные цели в ходе ведения боевых действий. Можно предположить, что «Белгород» также будет нести ее на своем борту.

«Гармония» и «Лошарик»

В России ведется разработка системы подводного наблюдения «Гармония». Это комплекс быстроразворачиваемых на морском дне датчиков обнаружения целей. В мирное время система сможет вести наблюдение за районами добычи полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. В частности, «Гармония» сможет вовремя найти посторонние объекты, которые могут повредить добывающие установки.

В военное же время «Гармония» будет разворачиваться для создания так называемых защитных бастионов. Это полностью изолированные для противника морские районы, где будут дежурить подводные стратегические крейсера, а также лодки с дронами «Посейдон» на борту.

Помимо этого, «Белгород» является носителем так называемых атомных глубоководных станций, таких как АС-31 «Лошарик». Эти миниатюрные лодки предназначены для проведения широкого комплекса подводно-технических работ на больших глубинах (по некоторых данным, до 6 тыс. м). В частности, для поиска утерянного военного имущества, обнаружения или установки разнообразных подводных датчиков, подключения или уничтожения кабелей связи.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Указанные выше системы — далеко не единственные, которые создаются в интересах ВМФ России. Просто они наиболее известны. О разработке и принятии на вооружение ударных подводных аппаратов, оснащенных ракетами и торпедами, информации пока не появлялось. Однако это не означает, что они не разрабатываются.

Крейсер «Белгород» располагает в качестве носителя широким спектром подводных аппаратов и роботов. Использование разнообразных систем в ходе ведения боевых действий обеспечит контроль над обширными морскими районами и позволит минимизировать потери боевых кораблей и подводных лодок. Также даст возможность гарантированного поражения как боевых средств противника, так и его территории. Поэтому можно смело утверждать — ввод в строй «Белгорода» в целом выводит понятие «морской войны» на новый уровень.

Дмитрий Болтенков