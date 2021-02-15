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Беспилотный боевой катер выводит Турцию на новый уровень мирового ОПК

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция спустила на воду свой первый бронированный беспилотный надводный корабль (AUSV), разработанный компанией Ares Shipyard в сотрудничестве с базирующейся в Анкаре оборонной фирмой Meteksan Defense Industry Inc.

По словам официальных лиц, теперь, когда начались пробные испытания AUSV, вторым этапом будут проведены огневые испытания морской платформы, сообщает газета Daily Sabah.

В совместном заявлении гендиректор Ares Shipyard Утку Аланч и генеральный менеджер Meteksan Defense Сельджук Альпарслан указали на «важность защиты морей, окружающих Турцию, наряду с безопасностью её морских границ, континентального шельфа и исключительной экономической зоны».

«В этом контексте мы объединились как две частные компании и начали проект ULAQ, уделяя приоритетное внимание нашим национальным интересам и осознавая тот факт, что это также пример эффективного сотрудничества в оборонной промышленности. Мы продолжаем нашу работу днём и ночью», - говорится в заявлении.

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Страны
Турция
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