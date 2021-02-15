СМИ США: ВМФ России представляет реальную угрозу НАТО

МОСКВА, 12 февраля/ Радио Sputnik. Россия увеличила мощность ВМС в начале 2000-х годов и в настоящее время подлодки РФ представляют реальную угрозу для стран НАТО, пишет журнал The Diplomat.
Автор статьи отмечает, что в прежние времена до ввода в эксплуатацию крейсера "Юрий Долгорукий" проходило 16 лет. В настоящее же время на это уходит лишь 6 лет, отмечается в материале, где в пример приводится "Князь Владимир".
При этом, обращает внимание "Газета.ru", в статье подчеркивается тот факт, что все подлодки оснащены баллистическими ракетами "Булава".
Помимо прочего, журналисты напоминают, что в течение семи лет в эксплуатацию были введены восемь дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка".
Ранее радио Sputnik сообщило, что в России завершились госиспытания первой электрической торпеды.
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