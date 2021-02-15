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РИА Новости

СМИ США: ВМФ России представляет реальную угрозу НАТО

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Парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге
Парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 12 февраля/ Радио Sputnik. Россия увеличила мощность ВМС в начале 2000-х годов и в настоящее время подлодки РФ представляют реальную угрозу для стран НАТО, пишет журнал The Diplomat.

"Военный потенциал России значительно улучшился с 1991 года благодаря реформам в области модернизации и финансирования, а также в результате перехода к высокотехнологичным вооружениям. Все это, в совокупности, увеличило возможности и атомных подводных лодок. Сохраняя на плаву свои атомные подводные лодки, Россия сместила акцент на новые возможности, позволяющие наращивать мощь. Эти улучшения иллюстрируют новые уровни угрозы для сил Организации Североатлантического договора (НАТО)", – говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что в прежние времена до ввода в эксплуатацию крейсера "Юрий Долгорукий" проходило 16 лет. В настоящее же время на это уходит лишь 6 лет, отмечается в материале, где в пример приводится "Князь Владимир".

При этом, обращает внимание "Газета.ru", в статье подчеркивается тот факт, что все подлодки оснащены баллистическими ракетами "Булава".

Помимо прочего, журналисты напоминают, что в течение семи лет в эксплуатацию были введены восемь дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России завершились госиспытания первой электрической торпеды.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
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