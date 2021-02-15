Войти
ИноСМИ

Корреспондент (Украина): Украина договаривается с Маском о запуске спутника

359
0
0
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo, Ringo H.W. Chiu

В конце года Украина планирует запустить собственный спутник «Сич 2-30 (2-1)». Сообщается, что аппарат уже «практически готов». Осталось решить, на каком ракетоносителе будет запущен аппарат. В этом вопросе Украина надеется на сотрудничество с компанией Илона Маска SpaceX.

Запуск на ракетоносителе SpaceX запланирован на декабрь. Сейчас решается, возможно ли это с помощью именно этой компании.

Украина планирует в конце года запустить спутник Сич 2-30 (2-1) с помощью компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью на телеканале "Первый деловой".

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора - в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", - сказал он, напомнив, что это инициатива президента.

Уруский уточнил, что вскоре будет понятно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Он отметил, что спутник уже практически готов. "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", - пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Напомним, недавно Украина присоединилась к космической программе NASA. А также подписала меморандум о запуске ракет в Австралии.


Александр Иваницкий

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
14.01.2021
Чей Королев: что об ученом написали Маск и Зеленский
13.01.2021
Маск на русском оценил Королева
21.12.2020
Как Китай хочет перехитрить Америку в новой космической гонке
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
20.03.2017
Разбор полетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль