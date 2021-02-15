Корреспондент (Украина): Украина договаривается с Маском о запуске спутника

В конце года Украина планирует запустить собственный спутник «Сич 2-30 (2-1)». Сообщается, что аппарат уже «практически готов». Осталось решить, на каком ракетоносителе будет запущен аппарат. В этом вопросе Украина надеется на сотрудничество с компанией Илона Маска SpaceX.

Запуск на ракетоносителе SpaceX запланирован на декабрь. Сейчас решается, возможно ли это с помощью именно этой компании.

Украина планирует в конце года запустить спутник Сич 2-30 (2-1) с помощью компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью на телеканале "Первый деловой".

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора - в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", - сказал он, напомнив, что это инициатива президента.

Уруский уточнил, что вскоре будет понятно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Он отметил, что спутник уже практически готов. "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", - пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Напомним, недавно Украина присоединилась к космической программе NASA. А также подписала меморандум о запуске ракет в Австралии.

Александр Иваницкий