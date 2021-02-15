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Интерфакс-АВН

Экспорт концерна ВКО "Алмаз-Антей" стабилен и составляет до 50% -гендиректор

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Ян Новиков
Ян Новиков
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Нижний Новгород. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Порядка 40-50 процентов продукции, которую производит концерн ВКО "Алмаз-Антей", идёт на экспорт, сообщил генеральный директор холдинга Ян Новиков.

"У нас уже, наверное, в течение лет десяти колеблется от 40 до 50 процентов экспорт и гособоронзаказ", - сказал Новиков журналистам в Нижнем Новгороде, где он в пятницу принял участие в выездном межотраслевом мероприятии "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах нефтегазовой отрасли". Обсуждение вопросов шло на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы",

По словам Новикова, в Нижнем Новгороде были показаны результаты двухлетней совместной работы концерна и ПАО "Газпром". "Мы сегодня продемонстрировали уже готовую продукцию в части подводной добычи газа", - сказал гендиректор.

Он отметил, что это - сложная технологическая продукция, которая эксплуатируется в условиях агрессивной среды, под высоким давлением.

Концерн, сообщил Новиков, даёт 30-летнюю гарантию на данную продукцию.

"Нам удалось в полной мере достичь хороших результатов. Нам не стыдно сегодня было это показать. Сейчас идёт апробирование и испытание этой продукции, - сказал Новиков.

Нижегородский завод 70-летия Победы построен в 2015 году на территории АО "Нижегородский машиностроительный завод", входящего в структуру концерна ВКО "Алмаз-Антей". Наряду с выпуском военной техники предприятием здесь ведётся работа по наращиванию производства высокотехнологичной гражданской продукции. На заводе трудятся более пяти тысяч работников.

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Компании
Алмаз-Антей
НМЗ
ОПК АО
Проекты
Гособоронзаказ
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