Видео: новейший карабин АКВ-521 испытали холодом

Разработчики новейшего карабина АКВ-521 испытали его в деле при температуре в минус 50 градусов - оружие не подвело. Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".

Карабин вместе с патронами час провел в морозильной камере, после чего из него произвели свыше десятка выстрелов. Температура на стрельбище также была ниже нуля, что видно по выдыхаемому пару. Несмотря на суровые условия, оружие отработало в штатном режиме.

Таким образом, по словам разработчиков, они хотели оценить, как будет вести себя карабин зимой при минус 30-40 градусах, если оставить его в машине или на открытом воздухе. Важно было проверить, не повлиял ли на надежность оружия переход на новую конструкцию - разделение на верхнюю и нижнюю ствольную коробку, так называемые upper и lower.

Также, судя по ролику, в прототип уже внесли изменения, анонсированные в конце прошлого года. В частности, рукоятку взведения перенесли на левую сторону, а щель в стволе справа закрыли для придания конструкции большей жесткости.

Напомним, в базовом варианте карабин АКВ-521 создается под патроны калибра 5,45х39. Однако в дальнейшем появится возможность приобрести оружие с разными стволами, в том числе под калибры 7,62х39, охотничий .366 ТКМ и .223 Remington (5,56×45 стандарта НАТО).

Алексей Иванов