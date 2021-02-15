Индия вооружилась израильскими пулемётами

Индия активно вооружает свою армию новым стрелковым оружием. Вчера, 11 февраля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что израильская компания IWI передала Индии первую партию пулемётов Negev NG7.

Порядка 6000 пулемётов Negev NG7 были поставлены в Индию в январе этого года. Это оружие уже проходит проверку и испытания. Оставшиеся 10 000 единиц планируется передать индийской стороне уже в ближайшие недели.

Пулемёт Negev NG7 Источник изображения: thefirearmblog.com

В рамках контракта, подписанного в марте прошлого года, израильская компания IWI поставит индийской армии 16 479 пулемётов Negev NG7. Стоимость сделки оценивается в $116,4 млн. Закупка нового оружия будет проходить по процедуре Fast Track Procedure (FTP). Negev NG7 заменит на вооружении морально устаревшие ПКМ.

Negev NG7 является модификацией пулемёта Negev под патрон калибра 7,62×51 мм. Длина его ствола составляет 508 мм. Пулемёт имеет ленточное питание и может оснащаться стандартными коробами на 100 и 125 патронов. Масса оружия в комплекте с сошками составляет 7,9 кг.