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ТАСС

Украина планирует вывести в космос собственный спутник "Сич" с помощью компании SpaceX

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подчеркнул, что спутник практически готов

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Украина выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска спутника дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)" и ведет с ней технические переговоры. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью на телеканале "Первый деловой".

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре (2021 года) с помощью иностранного оператора - в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", - сказал Уруский.

Он отметил, что скоро станет известно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетой-носителем SpaceX. "На сегодняшний день спутник практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", - пояснил Уруский.

Ранее вице-премьер заявил, что Украина планирует до конца этого года вывести на орбиту Земли собственный спутник "Сич 2-30 (2-1)".

"Космический аппарат дистанционного зондирования "Сич 2-30 (2-1)" нужно запустить на орбиту к концу 2021 года. Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом", - написал вице-премьер в Facebook.

Он считает, что это реально "при условии максимально эффективной работы".

Космическая программа

В начале января правительство Украины утвердило концепцию космической программы на ближайшие пять лет. В октябре 2020 года Украина и Китай подписали пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли. Программа состоит из 69 совместных проектов на более чем $70 млн. Ранее Уруский заявил, что Украина участвует в лунной программе США и планирует приобщиться к их первой миссии на Марс.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать на Украине ракетный носитель для освоения космоса. Для его создания будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. Глава Украины уверен, что аппарат украинского производства сможет появится до конца его президентского срока.

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