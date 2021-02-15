Потенциал предприятий ОПК для нефтегазовой отрасли обсужден на площадке концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Система доступа в скважину производства дочернего предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - Нижегородского завода имени 70-летия Победы - в интересах структур РАО "Газпром", в экспозиции IX Петербургского международного газового форума. Санкт-Петербург, 01.10.2019.

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Вопросы использования научно-технического и производственного потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса России в интересах отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) обсуждались 11-12 февраля на производственной площадке АО "Нижегородский завод 70-летия Победы".

"Как заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, "диверсификация производства является одним из стратегических направлений развития предприятий, входящих в концерн", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, распространённом в пятницу.

По словам Новикова, концерн проводит масштабную работу по развитию и адаптации своих производственных мощностей для производства высокотехнологичной продукции в интересах ТЭК.

"Сегодня жизненно важно максимально использовать наш научно-технический и производственный потенциал на благо развития отечественного топливно-энергетического комплекса. Несомненно, укрепление взаимодействия ОПК с нефтегазовой отраслью становится серьезным драйвером экономического развития России, импортозамещения, укрепления независимости нашей страны, а также обеспечит загрузку производственных мощностей и их модернизацию", - отметил глава холдинга, которого цитирует пресс-служба.

Генеральный директор АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" Василий Шупранов заявил, что освоение изготовления уникального оборудования для подводной добычи углеводородов становится важнейшей задачей.

Он сообщил, что в рамках реализации совместного проекта завода с ПАО "Газпром" создан новый сборочно-испытательный комплекс. "Проект имеет стратегическое значение для страны и при этом требует грамотного управления, а также аккредитации всех этапов производства по международным стандартам", - отметил Шупранов, слова которого приведены в сообщении.

Отмечено, что концерн ВКО "Алмаз - Антей" совместно с ПАО "Газпром" "ведут несколько проектов по разработке и производству оборудования для подводной добычи углеводородов и компримирования природного газа". "Всё оборудование разработано и произведено в соответствии с требованиями заказчика", - говорится в пресс-релизе.

"В рамках программы диверсификации концерн сотрудничает в области разработки и производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения с целым рядом участников рынков B2B/B2G. Сегодня по значительному количеству проектов, где концерн ВКО "Алмаз-Антей" разрабатывает, производит и поставляет высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой отрасли, работы близки к стадии реализации или уже реализованы", - сказано в сообщении.

В ходе мероприятия, которое прошло в Нижнем Новгороде, высокую оценку получили центр подводных испытаний, который создан в рамках индустриального партнерства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" с ПАО "Газпром", производство импортозамещающего оборудования и материалов для подводной добычи углеводородов, а также компримирования природного газа, говорится в сообщении.