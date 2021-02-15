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Газета.ru

"Посейдона" запустят в море

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Многоцелевая система «Посейдон»
Многоцелевая система «Посейдон».
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Минобороны проведет запуск «Посейдона» с субмарины «Белгород»

В России началась подготовка к испытаниям полностью роботизированных быстроходных торпед «Посейдон» с борта их первого штатного носителя - АПЛ «Белгород». По сообщениям СМИ, в настоящее время атомный подводный крейсер впервые готовится выйти в море.

На АО «Производственное объединение «Севмаш» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»), по сообщениям СМИ, ведутся работы по монтажу оборудования на АПЛ «Белгород» для дальнейших этапов испытаний «Посейдонов». Предназначение оборудования и точные сроки окончания работ не раскрываются.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки США, предполагал, что подводные атомные беспилотные аппараты «Посейдон» появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.

2М39 «Посейдон» представляет собой полностью роботизированную быстроходную (до 200 км/час) глубоководную малозаметную атомную подводную лодку миниатюрных размеров (диаметр 1,8 м, длина 20 м, вес - около 100 т).

«Посейдон» является самой большой торпедой в мире, он тяжелее стандартной в 30 раз.

«Посейдон» настолько большой, что его могут перевозить только специально переоборудованные субмарины. К таковым относится атомная подводная лодка К-329 «Белгород» - пока единственный представитель проекта 09852.

«Торпеда Судного дня», как еще называют "Посейдон", имеет фактически неограниченную дальность действия. Разработчики системы - «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин») и Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Николая Исанина (АО «СПМБМ «Малахит»). В государственных контрактах проект фигурирует под названием «Цефалопод» (от лат. Cephalopoda - «Спрут»).

В случае оснащения ядерной боеголовкой основными поражающими факторами новой торпеды могут стать искусственное цунами и массивное ядерное загрязнение побережья с целью невозможности ведения там хозяйственной деятельности и проживания. Преимущество перед классическими ракетными средствами доставки заключается в отсутствии средств противодействия, аналогичных противоракетной обороне.

Реализовав проект «Посейдон», Россия получит эффективное средство для удара по штатным военно-морским объектам потенциального противника, так как обнаружить и сопровождать этот аппарат крайне сложно, не говоря уже о том, что сегодня в мире не существует средств поражения объектов, движущихся на столь высокой скорости на глубине в тысячу метров.

Все заявленные параметры подводного аппарата системы «Посейдон» подтверждают его неуязвимость.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России поставит на боевое дежурство до 32 подводных беспилотников «Посейдон». Ими оснастят четыре подлодки, которые войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов.

К-329 «Белгород» проекта 09852 характеризуется следующими тактико-техническими характеристиками: водоизмещение надводное - 14 700 тонн, водоизмещение подводное - 30 000 тонн, длина - 184 м. Это почти на 11 метров больше длины подводных лодок проекта 941 «Акула», являющихся самыми большими в мире. Рабочая глубина погружения субмарины составляет 520 метров, скорость подводного хода - 32 узла. Экипаж насчитывает 107 человек, автономность плавания - 120 суток.

Кроме того, на АО «Производственное объединение «Севмаш» ведется сооружение второй субмарины носителя «Посейдонов» - АПЛ «Хабаровск. Это самый закрытый проект ВМФ России. Достоверной и детальной информации об этой субмарине пока крайне мало.

По одним данным, субмарина проекта 09851 «Хабаровск» - совершенно новая подлодка, которую строят на Севмаше с нуля, не из законсервированных заделов. По другим данным, в ходе сооружения «Хабаровска» использовались некоторые элементы конструкции ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПК СН) «Борей-М».

Атомная подводная лодка «Хабаровск» - носитель самоходных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон» - послужит для отработки боевого применения данного нового типа систем вооружений, а также для получения опыта эксплуатации подобных лодок-носителей в ВМФ России.

К серийному производству и развертыванию на флотах планируется уже откорректированный проект субмарины на основе «Хабаровска» - 09853.

Предположительно, численность экипажа субмарины составит около 100 чел. Другие характеристики корабля выглядят следующим образом: длина корабля - около 113 м; ширина - более 12 м; диаметр корпуса - около 10 м. Подводное водоизмещение субмарины - около 10 тыс. т. Скорость подводного хода «Хабаровска» - до 32 узлов. Дальность плавания - неограниченная. Рабочая глубина погружения - не более 500 м. Автономность - 90-120 суток.

Что касается вооружения «Хабаровска», то субмарина оснащена шестью пусковыми установками 2П39 самоходных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон». Есть основания полагать, что АПЛ в целях самообороны вооружена некоторым количеством обычных торпедных аппаратов калибра 533 мм. Помимо этого, есть данные, что «Хабаровск» получит и ракеты «Калибр-ПЛ», и гиперзвуковые «Цирконы», а также комплекс «Пакет-ПЛ», устанавливаемый на РПК СН «Борей-М». Он позволяет подлодке отразить удар торпед противника и уйти невредимой.

«Действуя в духе «холодной войны», российский военно-морской флот без лишнего шума разрабатывает совершенно новую категорию подводных лодок, и их уникальные возможности могут повлиять на характер подводной войны», - так недавно писал Forbes о российской подводной лодке «Хабаровск».

«Другие ВМС вряд ли смогут создать нечто подобное, но они определенно захотят что-то ей противопоставить. Подводная игра в кошки-мышки, в которой американские противолодочные субмарины будут осторожно выслеживать русских, может разгореться с новой силой. Но на сей раз целями станут не подводные лодки с баллистическими ракетами. «Хабаровск» получит на вооружение гигантскую самоходную ядерную торпеду «Посейдон», - отмечал Forbes.

«Посейдон» будет представлять серьезную опасность для прибрежных городов США, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Российское министерство обороны называет его многоцелевым оружием и утверждает, что этот аппарат можно будет применять против авианосных ударных групп ВМС США», - подчеркивало издание.

Как ранее писала «Газета.Ru», наличие в боевом составе российского ВМФ серии подводных лодок проектов 09851/09853, действительно, приведет к пересмотру многих давно сложившихся установок на ведение войны на морях и океанах.


Михаил Ходаренок

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Малахит С-ПМБМ
ОСК
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
941 Акула
955 Борей
БПЛА
ГЗЛА
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