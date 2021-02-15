Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Команда на пуск ракет комплекса "Искандер" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом "Российской газете" рассказали ракетчики в ходе учений в Курской области.

У сообщения есть и невидимая часть, содержащая координаты цели, а также набор цифр и символов. После получения SMS расчет задраивается в кабине комплекса и вводит полученный код в бортовой компьютер.

"Затем командир нажимает на кнопку "Режим", и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее", — объясняют военные.

Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи из них команду можно отменить. За минуту до запуска в двигателе ракеты начинается химическая реакция.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука.