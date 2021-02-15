«Европейский корвет» обрастает деталями

Европейские страны активно движутся к созданию общего корабля. Вчера, 11 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что компании Navantia и Naviris подписали меморандум о взаимопонимании.

Компания Naviris — совместное предприятие итальянской Fincantieri и французской Naval Group, созданное для разработки нового патрульного корвета для стран Европы (European Patrol Corvette, EPC).

Рендер перспективного корвета EPC Источник изображения: navyrecognition.com

Испания объявила о своём намерении присоединиться к EPC в прошлом году. Вчера испанская компания Navantia официально вошла в проект, который реализуется под эгидой европейского Постоянного структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности (Permanent Structured Cooperation on Defence and Security, PESCO).

Европейский патрульный корвет задуман как корабль береговой охраны, способный выполнять задачи по борьбе с пиратами и контрабандистами, а также для пограничного контроля и демонстрации силы в водах Европы. По заявлению компаний, к 2027 году EPC начнёт заменять «несколько классов кораблей, от патрульных до лёгких фрегатов» в странах-участницах. Помимо Франции, Италии и Испании, в программу EPC входит Греция, также об интересе к перспективному кораблю заявили в Португалии.

До конца текущего года страны-участницы проекта намерены финализировать проект корабля, а также привлечь к EPC новые страны. Из озвученных на текущий момент деталей известно, что планируется создать модульный высокотехнологичный корвет водоизмещением порядка 3000 т и длиной корпуса около 100 м.