ВВС Нигерии получили БЛА Yabhon Flash-20

ЦАМТО, 12 февраля. Предположительно, ВС Нигерии приняли партию разработанных в ОАЭ беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Yabhon Flash-20 через несколько лет после первого сообщения о размещении заказа на их поставку.

ВВС Нигерии 8 февраля опубликовали серию снимков нового начальника штаба ВВС вице-маршала авиации Оладайо Амао (Oladayo Amao), который посетил штаб тактической авиагруппы в Майдугури и 171-й отряд ВВС Нигерии в Монгуно для оценки хода операций по борьбе с повстанцами, а также инспектирования объектов и реализации текущих проектов.

На одной из опубликованных фотографий маршала виден хвост БЛА, который имеет высокое сходство с Yabhon Flash-20. В 2016 году местные СМИ сообщили, что Нигерия приобретает аппараты данного типа у эмиратской компании Adcom Systems. Как отмечалось, Yabhon Flash-20 заменят ударные БЛА CH-3, закупленные в Китае, один из которых разбился в январе 2015 года. Поставленные Китаем БЛА вооружены ракетами AR-1 и использовались для нанесения ударов по позициям боевиков "Боко Харам". Предположительно, ВВС Нигерии испытывали проблемы при их эксплуатации. Тем не менее, сообщения о поставке Yabhon Flash-20 в последующие годы не поступали.

Yabhon Flash-20 – самый миниатюрный из линейки БЛА компании Adcom Systems. Он предлагается в двух версиях. Первая, "Версия-А", имеет размах крыла 12 м, длину – 8,9 м и высоту – 2,6 м. Максимальная взлетная масса БЛА – 1450 кг, максимальная масса полезной нагрузки – 300 кг. Продолжительность полета этого БЛА – 40 ч (22 часа с максимальной полезной нагрузкой), дальность применения – 260 км. Вторая модификация, "Версия-B", отличалась увеличенным до 18 м размахом крыла при сохранении длины и высоты. Максимальная взлетная масса – 1650 кг, максимальная полезная нагрузка – 400 кг, продолжительность полета – 46 ч (24 ч с максимальной полезной нагрузкой), дальность применения – 260 км.

БЛА данного типа также были замечены в Алжире, где они получили наименование Algeria 55. В конце 2018 года ВС Алжира сообщили о принятии на вооружении двух типов БЛА, "построенных отечественными инженерами, техниками и командованием Национальной народной армии". Тем не менее, судя по внешнему виду, ими стали Yabhon Flash-20 и Yabhon United 40. На текущий момент неизвестно, кто поставил БЛА ВВС Нигерии – компания Adcom Systems, либо ВС Алжира, которые, предположительно, наладили их производство.

В ноябре прошлого года командование ВВС Нигерии сообщило, что приобрело 8 БЛА в Китае, включая два БЛА "Винг Лунг-2", два CH-3 и четыре CH-4. В ходе посещения авиабаз Оладайо Амао подтвердил, что заказанные 8 БЛА должны прибыть в ближайшее время.