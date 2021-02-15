В Сербии разработана новая версия ДУМ "Мали Милош"

ЦАМТО, 12 февраля. В февральском выпуске журнала Odbrana Минобороны Сербии опубликовано компьютерное изображение наземной дистанционно управляемой машины (ДУМ) "Мали Милош" (Mali Milos).

ДУМ вооружена шестиствольным пулеметом M134 Minigun с электрическим приводом компании DillonAero под патрон калибра 7,62х51 мм и двумя одноразовыми 64-мм противотанковыми гранатометами M80 Zolja.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в случае реализации данного проекта, вооруженная пулеметом ДУМ станет третьей версией "Мали Милош". Ранее 72-я бригада специальных операций ВС Сербии уже получила пять ДУМ "Мали Милош", также известных как "Милош N" ("N" от "Naoruzani" или "Вооруженный"). Машины оснащены оптико-электронным блоком и пулеметом Zastava M86 под патрон калибра 7,62х54 мм (боекомплект 500 патронов) и гранатометом револьверного типа калибра 40х46 мм (боекомплект пять гранат).

Первый опытный образец ДУМ снабжения "Милош-L" (L – Logistics) впервые был представлен во время демонстрации на авиабазе Батайница недалеко от Белграда 21 августа 2020 года. Он все еще проходит испытания. "Милош-L" предназначена для транспортировки грузов или эвакуации раненых из зоны боевых действий. ДУМ оснащена новыми литиевыми батареями, которые после испытаний, как ожидается, станут штатными для всех версий ДУМ "Мали Милош".