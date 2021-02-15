Легендарный ТТ отмечает юбилей

90 лет назад началось производство одного из самых известных отечественных пистолетов. Это пистолет, разработанный советским конструктором Федором Токаревым - ТТ. Он стал первым армейским самозарядным пистолетом в СССР.

12 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР заказал первую партию из одной тысячи пистолетов для всесторонних войсковых испытаний. В Красную армию оружие поступило как «7,62-мм пистолет Токарева образца 1930 года». Это официальное название, но за ним больше закрепилось неофициальное - ТТ (Тульский Токарева).

В 1947 году пистолет Токарева снова модернизировали - доработали внешний вид, снизили трудоемкость и себестоимость производства. Оружие находилось на вооружении Советской армии как личное оружие самообороны вплоть до середины 1960-х годов.

В 1952 году в связи с принятием на вооружение пистолета Макарова производство ТТ в Советском Союзе прекратили. За это время выпустили около 1,8 миллиона пистолетов ТТ.

РГ напоминает, что пистолет ТТ отличается простотой конструкции и легок в обслуживании. Он имел нетипичный для пистолетов мощный патрон, который обеспечивал высокую проникающую способность. Пистолет точен в стрельбе. Опытный стрелок может поразить цель в 50 метрах от себя.

ТТ плоский и относительно компактный, что удобно для скрытого ношения. Используется патрон 7,62х25 мм. Емкость магазина - на восемь патронов.