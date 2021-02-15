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Военно-промышленный курьер

Легендарный ТТ отмечает юбилей

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Источник изображения: vpk-news.ru

90 лет назад началось производство одного из самых известных отечественных пистолетов. Это пистолет, разработанный советским конструктором Федором Токаревым - ТТ. Он стал первым армейским самозарядным пистолетом в СССР.

12 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР заказал первую партию из одной тысячи пистолетов для всесторонних войсковых испытаний. В Красную армию оружие поступило как «7,62-мм пистолет Токарева образца 1930 года». Это официальное название, но за ним больше закрепилось неофициальное - ТТ (Тульский Токарева).

В 1947 году пистолет Токарева снова модернизировали - доработали внешний вид, снизили трудоемкость и себестоимость производства. Оружие находилось на вооружении Советской армии как личное оружие самообороны вплоть до середины 1960-х годов. 

В 1952 году в связи с принятием на вооружение пистолета Макарова производство ТТ в Советском Союзе прекратили. За это время выпустили около 1,8 миллиона пистолетов ТТ.

РГ напоминает, что пистолет ТТ отличается простотой конструкции и легок в обслуживании. Он имел нетипичный для пистолетов мощный патрон, который обеспечивал высокую проникающую способность. Пистолет точен в стрельбе. Опытный стрелок может поразить цель в 50 метрах от себя. 

ТТ плоский и относительно компактный, что удобно для скрытого ношения. Используется патрон 7,62х25 мм. Емкость магазина - на восемь патронов.

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Страны
Россия
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