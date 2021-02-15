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Тульские десантники удерживали занятый рубеж

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Тактические учения
Тактические учения парашютно-десантного подразделения.
Источник изображения: vpk-news.ru

Ротные тактические учения парашютно-десантного подразделения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проходят на полигоне Слободка. В них задействовано более 200 военнослужащих и 20 единиц техники.

Тренировка проходит в три этапа. На первом этапе десантники отрабатывали вопросы планирования и организации ведения боевых действий в составе подразделений. После получения сигнала и выхода подразделений в районы сосредоточения командиры подготовили и спланировали предстоящую операцию.

На втором этапе военнослужащие осуществили выход в назначенный район для погрузки в самолеты военно-транспортной авиации, после чего десантировались на площадку полигона. Также перед бойцами была поставлена задача захватить и уничтожить условного противника, после чего удерживать занятый рубеж.

На третьем этапе десантники приступят к уничтожению резервов противника, выдвигающиеся с указанного направления, сообщает ТСН24.

В рамках учения военнослужащие гвардейского соединения отработают на практике знания, полученные в ходе плановых занятий по боевой подготовке, покажут свою боевую выучку и профессионализм.

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