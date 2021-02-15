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Роботизированную БМП-3 подружили с беспилотниками

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Источник изображения: warspot.ru

Человеку остаётся всё меньше места на поле боя. Вчера, 11 февраля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что российский робототехнический комплекс «Удар», разработанный на базе боевой машины пехоты БМП-3, прошёл совместные испытания с лёгкими роботами.

ВНИИ «Сигнал», разработавший «Удар», указывает, что роботизированная БМП-3 может взаимодействовать как с наземными, так и воздушными беспилотниками. В частности, летающие дроны могут проводить доразведку и быть ретрансляторами сигнала. Наземные лёгкие роботы предназначены для разведки, подрыва целей, перевозки грузов и эвакуации раненых.

Роботизированная БМП-3 с боевым модулем от БМП «Курганец-25»

Источник изображения: gurkhan.blogspot.ru

При этом сам «Удар» сможет действовать на поле боя с высоким уровнем автономности: «При разработке «Удара» специалисты предприятия апробировали возможность движения робота в автономном режиме. Для этого в состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей. На основании получаемых данных формируется маршрут движения робота, при этом учитывается рельеф местности и могут рассчитываться параметры боевого задания», — рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Удар» остаётся закрытой разработкой, поэтому деталей о нём известно немного. Ранее сообщалось, что роботизированный комплекс создаётся для огневой поддержки спецподразделений и других сухопутных войск. Он создан на базе БМП-3 и на выставке «День инноваций Минобороны России-2015» демонстрировался с боевым модулем, похожим на башню БМП «Курганец-25».

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Курганец-25
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
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Робот
РТК
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