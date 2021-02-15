Войти
ЦАМТО

МВД Перу получит ВТС Ан-178 не ранее 2024 года

396
0
0
Ан-178
Ан-178.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

ЦАМТО, 12 февраля. Директор программы Ан-148/158/178 Виктор Казуров объявил, что прототип и единственный на данный момент экземпляр самолета Ан-178 после замены всех комплектующих российского производства совершит первый полет не ранее 2022 года, а сертификация должна быть завершена до конца 2023 года.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на репортаж 5-го канала украинского телевидения от 5 февраля, исполняющий обязанности директора ГП "Антонов" Сергей Бычков заявил, касаясь вопроса о выполнении контракта на поставку Ан-178 для Национальной полиции Перу, что на данный момент предприятие "еще не получило ни копейки за данный самолет, поэтому я дал указание поставить первые произведенные самолеты Ан-178 Министерству обороны Украины".

Напомним, что контракт на закупку транспортного самолета средней грузоподъемности Ан-178 для Управления авиации Национальной полиции Министерства внутренних дел Перу (DIRAVPOL) стоимостью 64 млн. долл. был подписан 23 октября 2019 года.

На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний. Многие эксперты сразу же после подписания контракта высказали сомнение в том, что ГК "Укроборонпром" сможет выполнить перуанский контракт, так как необходимо заменить значительную часть российских компонентов, что нереально в короткие сроки.

В 2014 году было подписано соглашение о поставке Ан-74 Национальной гвардии Казахстана. Передача первого воздушного судна должна была состояться в октябре 2015 года. Сроки поставок постоянно переносились, в основном из-за отсутствия российских комплектующих, и, в конце концов, в октябре 2017 года Казахстан расторг контракт, вернув в судебном порядке сумму в размере 15 млн. долл.

ГП "Антонов" 19 мая 2020 года объявило о начале общей сборки фюзеляжа транспортного самолета Ан-178, предназначенного для поставки МВД Перу. Как теперь очевидно, реализация проекта, как и в случае с Казахстаном, существенно затягивается по вине украинской стороны.

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 т. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортных самолетов Ан-12.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Перу
Россия
Украина
Продукция
Ан-12
Ан-148
Ан-158
Ан-178
Ан-74
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.05.2020
ГП "Антонов" начало общую сборку фюзеляжа самолета Ан-178 для МВД Перу
19.03.2020
Украинская власть окончательно добивает авиастроительную отрасль
23.01.2020
«Зеленая» власть не заинтересована в возрождении авиастроения Украины?
03.01.2020
Ресурс Defensa.com высказался о реалистичности выполнения контракта на поставку МВД Перу самолета Ан-178
19.03.2018
Интервью бывшего исполняющего обязанности руководителя ГП "Антонов" Сергея Меренкова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль