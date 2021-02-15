МВД Перу получит ВТС Ан-178 не ранее 2024 года

ЦАМТО, 12 февраля. Директор программы Ан-148/158/178 Виктор Казуров объявил, что прототип и единственный на данный момент экземпляр самолета Ан-178 после замены всех комплектующих российского производства совершит первый полет не ранее 2022 года, а сертификация должна быть завершена до конца 2023 года.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на репортаж 5-го канала украинского телевидения от 5 февраля, исполняющий обязанности директора ГП "Антонов" Сергей Бычков заявил, касаясь вопроса о выполнении контракта на поставку Ан-178 для Национальной полиции Перу, что на данный момент предприятие "еще не получило ни копейки за данный самолет, поэтому я дал указание поставить первые произведенные самолеты Ан-178 Министерству обороны Украины".

Напомним, что контракт на закупку транспортного самолета средней грузоподъемности Ан-178 для Управления авиации Национальной полиции Министерства внутренних дел Перу (DIRAVPOL) стоимостью 64 млн. долл. был подписан 23 октября 2019 года.

На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний. Многие эксперты сразу же после подписания контракта высказали сомнение в том, что ГК "Укроборонпром" сможет выполнить перуанский контракт, так как необходимо заменить значительную часть российских компонентов, что нереально в короткие сроки.

В 2014 году было подписано соглашение о поставке Ан-74 Национальной гвардии Казахстана. Передача первого воздушного судна должна была состояться в октябре 2015 года. Сроки поставок постоянно переносились, в основном из-за отсутствия российских комплектующих, и, в конце концов, в октябре 2017 года Казахстан расторг контракт, вернув в судебном порядке сумму в размере 15 млн. долл.

ГП "Антонов" 19 мая 2020 года объявило о начале общей сборки фюзеляжа транспортного самолета Ан-178, предназначенного для поставки МВД Перу. Как теперь очевидно, реализация проекта, как и в случае с Казахстаном, существенно затягивается по вине украинской стороны.

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 т. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортных самолетов Ан-12.