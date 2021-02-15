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Российская газета

Размещение МиГ-31 на Новой Земле вызвало беспокойство в зарубежных СМИ

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Источник изображения: Владимир Сергеев/ РИА Новости

Россия возобновила воздушное патрулирование Арктики и разместила дальние перехватчики МиГ-31 на архипелаге Новая Земля за Полярным кругом. Это вызвало беспокойство зарубежных СМИ.

Military Watch Magazine отмечает технические возможности МиГ-31. Он давно пользуется популярностью для использования в Арктике по ряду причин: его шасси хорошо подходят для обледенелых или заснеженных взлетно-посадочных полос, самолет отличается надежностью и непревзойденной скоростью, позволяющей патрулировать большие территории.

Кроме того, самолет может в автоматическом режиме обмениваться данными. Радар фиксирует объекты на расстоянии до 400 километров и может уничтожить их ракетами "воздух-воздух" Р-37М. Автор отмечает: способности МиГ-31БМ подниматься в стратосферу может позавидовать новейший F-35.

О воздушном патрулировании Арктики пишет и американское издание The Drive. Здесь также отмечают, что Москва укрепляет свою оборону на Крайнем Севере.

The Drive считает, что после МиГ-31БМ в Арктике могут появиться и МиГ-31К, несущие гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал". Не исключено, что на авиабазе будут использоваться и другие современные истребители.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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