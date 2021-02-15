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Российская газета

На базе "Бумеранга" может быть создан колесный танк

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Боевая колесная платформа "Бумеранг" может стать основой для создания колесного танка и мобильной системы ПВО, сообщил глава "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

- Создание на базе платформы колесного танка - не проблема. Если нам будет поставлена такая задача - мы ее безусловно выполним, - рассказал Красовицкий "Интерфаксу". Также ведется работа над созданием на платформе "Бумеранг" системы ПВО ближнего радиуса действия. Макетирование подтвердило, что на машину можно установить боевую часть ЗРК "Сосна".

БТР К-16 на основе "Бумеранга" прошел предварительные тесты и в текущем году начнет государственные испытания. Для машины разработаны новые трансмиссия и система управления, проведена модернизация всего производственного цикла.

- Это принципиально новая машина: с высоким уровнем защиты, возможностью дистанционного управления. В конструкции использованы все современные достижения науки и техники. Можно сказать, это прорыв инженерной мысли, - отметил глава "ВПК".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бумеранг
Сосна
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