The Diplomat назвал российские подлодки серьезной проблемой для НАТО

Благодаря активному развитию технологий и спуску на воду современных судов российский подводный флот возвращает себе позиции, утраченные после распада СССР, и представляет реальную угрозу для военных НАТО.

К такому выводу пришло издание The Diplomat, подготовившее обзорный материал по данной теме, охватывающий период в несколько десятилетий.

По данным автора материал, в 1991 году в эксплуатации находилось более 200 советских подводных лодок, в том числе около 60 атомных с баллистическими ракетами. Спустя всего десять на лет на плаву остались лишь 64 субмарины, однако в начале 2000-х деградацию подводного флота удалось остановить. Этому способствовало улучшение экономической ситуации в стране и постепенный рост оборонного бюджета.

Улучшения хорошо заметны на примере подводных лодок проекта 955 "Борей". Если на постройку и ввод в эксплуатацию головного крейсера "Юрий Долгорукий" ушло 16 лет, то четвертый представитель этого класса "Князь Владимир" был передан флоту уже за шесть лет. Еще четыре такие субмарины сейчас находятся в различной степени готовности. Отдельно автор отмечает, что подлодки данного класса оснащаются более современными баллистическими ракетами "Булава". Помимо этого за последние семь лет были введены в строй сразу восемь дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo).

Многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения проекта 885 "Ясень" продемонстрировали значительный шаг вперед в области акустической скрытности, интеграции подсистем и оружия. По данным ВМС США, головной корабль данного класса "Северодвинск" является самой боеспособной российской ударной подводной лодкой из когда-либо построенных. Одновременно с этим идет разработка субмарины пятого поколения, а также вводятся в строй носители комплекса "Посейдон".

Согласно Международному институту стратегических исследований, наиболее значительным событием является внедрение на российских подводных лодках ударной ракеты дальнего действия "Калибр". Масштабная "калибризация" ВМФ России существенно повышает его ударную мощь, еще больше она станет после принятия на вооружение гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон".

Алексей Иванов