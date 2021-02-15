Путин не выступит на Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Онлайн-мероприятие Мюнхенской конференции пройдет 19-20 февраля. Планируется, что в нем примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри.

Будет ли участвовать канцер Германии Ангела Меркель, пока не ясно.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. Форум обычно собирал в столице Баварии мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов в международной сфере.