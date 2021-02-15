Боевики сдали оружие и тяжелое вооружение правительственным войскам Сирии

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) передали оружие и тяжелое вооружение правительственным войскам в населенном пункте Тафас в сирийской провинции Деръа. Об этом сообщило Минобороны России.

Договоренности между полевыми командирами НВФ и правительственными силами о сдаче оружия и выполнение ранее достигнутых договоренностей о выходе боевиков из Тафаса и освобождении города были достигнуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Представители государственной власти, представители города договорились о том, что продолжат урегулирование ситуации бескровным способом. В качестве жеста доброй воли часть незаконно вооруженных граждан сдали свое оружие», - рассказал заместитель руководителя ЦПВС Вячеслав Сытник.

Официальный Дамаск обещал не преследовать боевиков из пошедших на перемирие группировок. Также власти Сирии готовы отпустить заключенных, которых, по мнению оппозиции, незаконно задержали спецслужбы.