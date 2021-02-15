Компания Boeing начала летные испытания первого самолета-заправщика KC-46A, предназначенного для Японии

ЦАМТО, 12 февраля. Как сообщила компания Boeing, 8 февраля на заводском аэродроме предприятия в Эверетте (шт.Вашингтон) начались летные испытания первого многоцелевого транспорта-заправщика KC-46A, предназначенного для поставки Японии.

В настоящее время программа разработки самолета переходит на этап сертификации. Сертификат дозаправки в воздухе KC-46 будет распространяться на самолеты ВВС, ВМС, КМП США и Воздушных сил самообороны Японии.

Япония является первым зарубежным заказчиком KC-46 и планирует получить первый самолет до конца 2021 года. Boeing собирает самолеты KC-46A для ВВС США и Японии на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон). Японские партнеры Boeing производят 16% конструкции планера KC-46.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2015 года Министерство обороны Японии объявило компанию Boeing победителем конкурса на поставку новых самолетов-заправщиков для Воздушных сил самообороны. KC-46A заменят четыре эксплуатирующихся KC-767J.

Государственный департамент США в сентябре 2016 года одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов-заправщиков KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи может составить 1,9 млрд. долл.

В декабре 2017 года командование ВВС США заключило с компанией Boeing контракт на поставку первого самолета KC-46A для Воздушных сил самообороны Японии. В декабре 2018 года с Boeing было подписано соглашение на поставку Японии второго KC-46A, а в октябре 2020 года – третьего и четвертого самолетов.

Сборка первого KC-46A для Японии началась в сентябре 2019 года. Выкатка самолета состоялась в сентябре 2020 года. Как планируется, он будет передан Воздушным силам самообороны Японии в 2021 году (с некоторым отставанием от первоначально согласованного графика).