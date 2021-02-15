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ЦАМТО

Общий налет созданных Ростехом "арктических" вертолетов Ми-8АМТШ-ВА превысил 2500 часов

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Ми-8АМТШ-ВА
Ми-8АМТШ-ВА
Источник изображения: © АО

ЦАМТО, 12 февраля. Общий налет вертолетов Ми-8АМТШ-ВА производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) превысил 2500 часов.

Машины выполняют задачи арктической группировки войск Министерства обороны РФ по транспортно-десантному обеспечению, мониторингу заданных зон ответственности, поисково-спасательному обеспечению в районах Крайнего Севера.

"На боевом дежурстве ВКС и авиации ВМФ Министерства обороны состоит несколько "арктических" вертолетов Ми-8АМТШ-ВА. Вертолеты неоднократно были задействованы для выполнения операций в районах Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, а также Камчатского края. В ходе эксплуатации вертолеты показали себя как надежные и неприхотливые машины, подтвердившие свои уникальные возможности по автономному базированию до 30 суток при экстремально низких температурах", – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Вертолеты Ми-8АМТШ-ВА осуществляют полеты на большие расстояния между точками базирования, над обширной водной поверхностью, малоориентирной местностью, в условиях полярной ночи, при возможном пропадании спутниковых сигналов и неустойчивой радиосвязи.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах страны с учетом возрастающей потребности в обеспечении государственных интересов в регионах Арктики и Крайнего Севера. В числе главных особенностей конструкции Ми-8АМТШ-ВА – наличие уникальной системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой при температурах до -60 град. С возможен оперативный запуск двигателей вертолета.

Серийное производство вертолета Ми-8АМТШ-ВА на Улан-Удэнском авиационном заводе началось в 2015 году. В настоящее время с учетом наработок и опыта эксплуатации вертолета Ми-8АМТШ-ВА создан первый вертолет Ми-8АМТ гражданского назначения с аналогичным набором опционального оборудования для применения в условиях Арктики.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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