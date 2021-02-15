Войти
ЦАМТО

Разведчики объединения ВВО в Бурятии осваивают современные пистолеты "Грач"

289
0
0
Пистолет Ярыгина "Грач"
Пистолет Ярыгина "Грач".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 12 февраля. Разведчики разведывательного подразделения общевойскового объединения (ВВО), дислоцированного в Бурятии, осваивают новое самозарядное 9-мм стрелковое оружие ближнего боя – пистолет Ярыгина (ПЯ) "Грач".

ПЯ пришел на смену пистолетам Макарова, он отличается магазином увеличенной емкости на 18 патронов, плавным спуском с небольшим ходом спускового крючка и возможностью быстрого возвращения на линию прицеливания после выстрела, что позволяет вести стрельбу с более высоким темпом.

"Грач" позволяет применять бронебойные патроны, что обеспечивает поражение целей, защищенных усиленными бронежилетами.

В пистолете используется 9-мм бронебойный патрон, способный пробивать броню 1 и 2 класса. Может применяться при температуре окружающей среды от -50 до +50 град. С, что отлично подходит к местному климату.

Также пистолет имеет планку для крепления подствольного тактического фонаря с лазерным целеуказателем и предохранитель двустороннего действия, который позволяет приводить пистолет в боевое положение как правой, так и левой рукой, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МР-443
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.01.2021
От ПЛ-1 до МПЛ1
11.01.2021
Разведчиков вооружают 9-мм пистолетом "Грач"
01.11.2016
"Викинги" послужат военным и полиции
08.06.2016
"Макарова" отправят на склады
15.08.2012
ПМ не столь надежен, как АК
15.06.2012
Лучший среди равных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль