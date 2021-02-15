Разведчики объединения ВВО в Бурятии осваивают современные пистолеты "Грач"

ЦАМТО, 12 февраля. Разведчики разведывательного подразделения общевойскового объединения (ВВО), дислоцированного в Бурятии, осваивают новое самозарядное 9-мм стрелковое оружие ближнего боя – пистолет Ярыгина (ПЯ) "Грач".

ПЯ пришел на смену пистолетам Макарова, он отличается магазином увеличенной емкости на 18 патронов, плавным спуском с небольшим ходом спускового крючка и возможностью быстрого возвращения на линию прицеливания после выстрела, что позволяет вести стрельбу с более высоким темпом.

"Грач" позволяет применять бронебойные патроны, что обеспечивает поражение целей, защищенных усиленными бронежилетами.

В пистолете используется 9-мм бронебойный патрон, способный пробивать броню 1 и 2 класса. Может применяться при температуре окружающей среды от -50 до +50 град. С, что отлично подходит к местному климату.

Также пистолет имеет планку для крепления подствольного тактического фонаря с лазерным целеуказателем и предохранитель двустороннего действия, который позволяет приводить пистолет в боевое положение как правой, так и левой рукой, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.