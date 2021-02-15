Инженерно-саперный полк ЮВО на Кубани получил установки разминирования УР-83П

ЦАМТО, 12 февраля. Инженерно-саперный полк ЮВО на Кубани получил на вооружение возимые установки разминирования УР-83П.

Установки предназначены для проделывания проходов шириной 6-12 м в минных полях, состоящих из противотанковых противогусеничных и противоднищевых мин со штыревым датчиком цели, а также противопехотных фугасных мин нажимного действия.

Также УР-83П применяются для оперативного проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях для танковых дозоров и мотострелковых подразделений, проводящих разведку на переднем крае обороны.

В ближайшее время установки будут применены на лагерном сборе инженерно-саперных подразделений ЮВО на полигоне Молькино, где военнослужащим предстоит с помощью накладных зарядов отработать уничтожение противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.

Для обезвреживания комбинированных минных полей, оборудованных условным противником, военные инженеры применят установки разминирования УР-83П "Змей Горыныч", которые устанавливаются на мобильные колесные платформы автомобилей КамАЗ-5350, сообщает пресс-служба Южного военного округа.