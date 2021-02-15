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ЦАМТО

Проведены тренировки с применением нового спасательного снаряжения подводников

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Спасательное снаряжение
Спасательное снаряжение.
Источник изображения: http://www.kampo.ru

ЦАМТО, 12 февраля. На базе НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" прошли тренировки с применением нового снаряжения спасательного подводника ССП-М с отработкой практических выходов водолазов-испытателей через торпедный аппарат и спасательный люк подводной лодки.

Снаряжение подводника ССП-М стало результатом масштабной опытно-конструкторской работы по модернизации снаряжения ССП предыдущего поколения. Отличительной особенностью нового спасательного снаряжения является возможность выхода подводника через спасательный люк в снаряжении с глубин до 200 м без дыхательного аппарата.

Снаряжение ССП-М превосходит снаряжение ССП по таким характеристикам, как скорость всплытия, теплозащитные свойства, эргономика, срок службы, степень безопасности подводника при выходе через спасательный люк и торпедный аппарат, за счет:

- отсутствия выступающих частей в конструкции, что обеспечивает легкое и плавное прохождение при выходе через ограждающую (направляющую) конструкцию люка;

- сокращения времени подготовки экипажа к экстренному покиданию подводной лодки – гидрокомбинезон ССП-М может надеваться подводником без посторонней помощи и быстро застегивается;

- возможности самостоятельного выхода подводников методом свободного всплытия без применения аппарата замкнутого цикла;

- применения утеплителя УССП-М, имеющего высокую степень теплозащиты и обеспечивающего защиту человека в воде при низкой температуре.

Практическая отработка эксплуатации нового снаряжения специалистами Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ подтвердила правильность принятых конструктивных и технических решений. Именно в этом снаряжении впервые в нашей стране в морских условиях был совершен выход из подводной лодки без применения дыхательного аппарата.

В числе водолазов самостоятельный выход через тренажер спасательного люка методом свободного всплытия совершил заместитель начальника НИИ спасания и подводных технологий по научной работе капитан 1 ранга Евгений Тарануха, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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