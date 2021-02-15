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ЦАМТО

Отработана тактика рейдовых действий в Арктике на вездеходах "Алеут"

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Снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут"
Двухзвенные плавающие снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

ЦАМТО, 12 февраля. Военнослужащие подразделений разведки отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали тактику рейдовых действий в Арктике на двухзвенных снегоболотоходах "Алеут".

Тренировка прошла на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области в сложных погодных условиях.

Разведчики отработали организацию засады, а также ведение боя при отражении нападения условного противника.

Водители вездеходов уверенно штурмовали естественные преграды приарктической лесотундры, а также отработали движение по глубокому снегу.

Справочно:

Снегоболотоходы "Алеут" поступили на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота несколько лет назад и хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики. Машины легко управляются, обладают высокой проходимостью и успешно используются для перевозки личного состава в условиях бездорожья.

Вездеходы "Алеут" неоднократно задействовались в тактических учениях с подразделениями Сухопутных и Береговых войск Северного флота на Кольском полуострове, на Таймыре, а также на некоторых островах российских архипелагов Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба СФ.

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Россия
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Арктика
Военные учения
СФ
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