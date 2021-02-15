Войти
Российская газета

Первую партию ТТ для войсковых испытаний заказали 90 лет назад

272
0
0
Источник изображения: Денис Абрамов \ РИА Новости

Ровно 90 лет назад началось производство одного из самых известных отечественных пистолетов. Это пистолет, разработанный советским конструктором Федором Токаревым - ТТ. Он стал первым армейским самозарядным пистолетом в СССР.

Федор Васильевич Токарев разработал его для конкурса 1929 года на новый армейский пистолет. В Советском Союзе хотели заменить револьвер системы Нагана и другие револьверы и пистолеты иностранного производства, которые находились на вооружении Красной армии.

Из представленных образцов выбрали пистолет группы Токарева проектно-конструкторского бюро Тульского оружейного завода, хотя и с оговорками - устранить некоторые недостатки: повысить точность стрельбы, облегчить усилия спуска и безопасность в обращении. 23 декабря 1930 года приняли решение о дополнительных испытаниях этого оружия.

12 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР заказал первую партию из одной тысячи пистолетов для всесторонних войсковых испытаний. В Красную армию оружие поступило как "7,62-мм пистолет Токарева образца 1930 года"". Это официальное название, но за ним больше закрепилось неофициальное - ТТ (Тульский Токарева).

В 1933 году после войсковой эксплуатации ТТ частично модернизировали. И уже с того момента пистолет официально называли "7,62-мм пистолет образца 1933 года" (ТТ-33).

Массовый выпуск пистолетов начали с 1934 года на Тульском оружейном заводе. До начала войны выпустили более 600 тысяч штук. А с началом Великой Отечественной войны и приближением линии фронта к Туле завод эвакуировали, и ТТ стали выпускать на Ижевском оружейном заводе.

В 1947 году пистолет Токарева снова модернизировали - доработали внешний вид, снизили трудоемкость и себестоимость производства. Оружие находилось на вооружении Советской армии как личное оружие самообороны вплоть до середины 1960-х годов. В 1952 году в связи с принятием на вооружение пистолета Макарова производство ТТ в Советском Союзе прекратили. За это время выпустили около 1,8 миллиона пистолетов ТТ.

Пистолет ТТ отличается простотой конструкции и легок в обслуживании. Он имел нетипичный для пистолетов мощный патрон, который обеспечивал высокую проникающую способность. Пистолет точен в стрельбе. Опытный стрелок может поразить цель в 50 метрах от себя. ТТ плоский и относительно компактный, что удобно для скрытого ношения. Используется патрон 7,62х25 мм. Емкость магазина - на восемь патронов.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Тульский оружейный завод
Похожие новости
25.03.2019
Американский взгляд на "бессмертное оружие" Симонова
14.03.2016
«Российские патроны очень востребованы»
16.04.2014
Тульский оружейный завод привлечет украинские кадры
17.02.2014
Тульский оружейный завод наверстывает упущенное
02.02.2012
О военпредах и престиже державы
28.11.2007
О текущей ситуации развития промышленного производства (январь-октябрь 2007)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль