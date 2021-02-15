"Промахнуться невозможно": чем вооружат новые корабли ВМФ России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Российские конструкторы разработали морскую версию одного из самых эффективных зенитных ракетных комплексов "Тор". Это значительно расширит возможности боевых кораблей ВМФ и обезопасит их от нападения с воздуха. Практически все корабельные системы ПВО — модификация сухопутных. О некоторых из них — в материале РИА Новости.

Молот "Тора"

Гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов сообщил, что предприятие работает над разными вариантами шасси для зенитных комплексов. Помимо морской версии ЗРК "Тор-М2", появится комплекс на колесном шасси — машина сможет вплавь преодолевать водные преграды.

Всепогодный наземный ЗРК "Тор" приняли на вооружение в 1986-м. Это один из самых эффективных комплексов ПВО ближнего радиуса действия. Его последняя модификация гарантирует практически стопроцентное уничтожение любых воздушных целей: самолетов и вертолетов, беспилотников, крылатых ракет, корректируемых или планирующих бомб.

Комплексы создавали для защиты особо важных объектов и войсковых группировок на марше. Для большей проходимости "Тор" разместили на гусеничном шасси — ЗРК мог двигаться в боевых порядках, не отставая от танков и БМП.

Сильная сторона "Тора" — компактность. На машине размещаются станции обнаружения и наведения, система обработки информации и пусковая установка на восемь ракет. ЗРК при этом получился довольно тяжелым — порядка 30 тонн, однако 840-сильный дизель позволяет экипажу разгоняться до 65 километров в час. Запас хода — около 500 километров.

Ракета с осколочно-фугасной боевой частью весом 15 килограммов выстреливается вертикально вверх пороховым зарядом, а затем доворачивается в сторону цели вспомогательными соплами. "Тор" стреляет на 12 километров, в высоту — на десять. Сопровождает сразу несколько десятков объектов, беря на прицел наиболее опасные из них.

Модернизация ЗРК продолжается — совершенствуются ключевые узлы, комплекс оснастят более совершенной фазированной антенной решеткой, пассивным обнаружителем и вычислителями. В результате оператор увидит цель на дальности до 90 километров.

Зенитный ракетный комплекс "Тор" Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Модульный принцип

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, морскую версию "Тора" уже успешно испытали.

"Боевой модуль этого ЗРК можно установить на любое шасси, в том числе и на палубу корабля, — отметил он в беседе с РИА Новости. — Конечно, его надо интегрировать в корабельную систему. А что касается характеристик, то досягаемость по дальности и высоте, количеству обрабатываемых целей — такая же, как у наземной версии. Ракета та же. Разница в размещении боекомплекта, локатора при интеграции в боевую информационно-управляющую систему корабля".

Морскими "Торами" оснастят корабли, на которые до этого, например, устанавливали зенитные комплексы "Штиль". И, конечно, "Торы" получат новые вымпелы ВМФ, начиная от кораблей класса "корвет".

"Есть возможность сделать вариант ЗРК, который в угрожаемый период легко установить и на гражданских судах, — добавил Мураховский. — Например, на ледоколах или транспортах. Модульность конструкции это позволяет. Поставили на палубу, закрепили — вот и готовая система ПВО".

Когда ЗРК поступят на флот, пока неизвестно. В приоритете сейчас наземные системы. В Минобороны России сообщали, что "Торы" российская армия получит как минимум до 2027-го. Комплекс уже прошел несколько этапов модернизации. В том числе разработали арктическую версию на базе двухзвенного вездехода, действующую при температуре воздуха до минус 50 градусов. "Тор-М2ДТ" для Сухопутных войск и береговых подразделений ВМФ, дислоцированных на Севере, приняли на вооружение летом прошлого года.

Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

С земли на море

В основе практически всех отечественных морских ЗРК — сухопутные, приспособленные для ВМФ после успешной эксплуатации на суше.

Так, первый зенитный ракетный комплекс для надводных кораблей "Волхов-М" — адаптация системы С-75. Правда, ЗРК получился слишком громоздким, а жидкостные ракеты приходилось заправлять топливом непосредственно перед стартом.

М-1 "Волна" разработали на базе С-125 и приняли на вооружение в начале 1960-х. Устанавливали на эсминцы, крейсеры и большие противолодочные корабли. Затем был зенитный комплекс средней дальности "Ураган", унифицированный по управляемой ракете с наземным "Буком".

А в середине 1980-х на вооружение ВМФ приняли ЗРК С-300Ф "Форт" с установкой вертикального пуска. Этот комплекс предназначался для уничтожения высокоскоростных целей на сверхмалых и больших высотах. Его разработали на базе сухопутного С-300П, ракеты морской "трехсотки" размещали в установках барабанного типа. Это негативно сказалось на массе, габаритах и в целом усложнило конструкцию. Поэтому "Форты" подходили только для больших кораблей, водоизмещением более 6,5 тысячи тонн, и их носителями стали исключительно ракетные крейсеры.

Были и комбинированные установки. Например, созданный на основе самоходки 2С6 "Тунгуска" зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик". Это два шестиствольных 30-миллиметровых автомата, две пусковые установки на четыре ракеты каждая, станции сопровождения и наведения.

Зенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт" на гвардейском ракетном крейсере "Москва" Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

"Кортик" работал по целям на дистанции от полутора до восьми километров — сначала выпускались ракеты, а потом подключались автоматы, добивавшие нарушителя. Несмотря на эффективность, установка уже довольно сильно устарела. Поэтому на многие современные корабли планируют устанавливать совершенно новые комплексы "Панцирь-МЕ".

Морской "Панцирь" — также развитие сухопутной версии ЗРПК. Защищает корабль от крылатых и сверхзвуковых противокорабельных ракет, авиабомб и беспилотников, уничтожая их на расстоянии 20 километров. Высокая автоматизация и автономность позволяет реагировать на угрозу с воздуха за считанные секунды. "Панцирь" наносит удары ракетами одновременно по четырем целям. Кроме того, у него две шестиствольные пушки скорострельностью пять тысяч выстрелов в минуту. Компактные ЗРПК можно размещать даже на небольших кораблях, причем сразу по несколько установок.

Первыми морские "Панцири" получат МРК проекта "Каракурт". Один из них, МРК "Одинцово", недавно уже приняли в состав Балтийского флота.