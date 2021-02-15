NASA намерено купить место для астронавта на «Союз» через посредника

Американское космическое агентство NASA планирует купить дополнительное место для своего астронавта на российском пилотируемом корабле «Союз» при посредничестве техасской компании Axiom Space. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, интернет-портал The Verge со ссылкой на источники.

Аэрокосмическая фирма оказывает услуги, касающиеся отправки туристов в космос. Пока, по информации портала, окончательные договоренности не достигнуты, консультации продолжаются.

Представитель ведомства Джош Финч пояснил, что «американская компания обратилась к NASA с предложением, которое может удовлетворить потребности NASA», при этом, по его словам, он не может раскрыть название компании, поскольку ведомство пока «не заключило каких-либо соглашений» относительно покупки места.

Ранее, 9 февраля, NASA заявило, что рассматривает возможность получения дополнительного места для своего астронавта в предстоящей весенней миссии «Союза» по смене экипажа. Такое решение связано с тем, что в случае с проблемами в запусках SpaceX Crew-2 и Boeing Starliner на МКС останется по крайней мере один член экипажа США на борту.

Ожидается, что экипаж SpaceX-2 будет запущен 20 апреля.

Crew Dragon в ноябре 2020 года доставил на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. Они вернутся на Землю весной.