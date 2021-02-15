Войти
Известия.ru

NASA намерено купить место для астронавта на «Союз» через посредника

316
0
-1
Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос

Американское космическое агентство NASA планирует купить дополнительное место для своего астронавта на российском пилотируемом корабле «Союз» при посредничестве техасской компании Axiom Space. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, интернет-портал The Verge со ссылкой на источники.

Аэрокосмическая фирма оказывает услуги, касающиеся отправки туристов в космос. Пока, по информации портала, окончательные договоренности не достигнуты, консультации продолжаются.

Представитель ведомства Джош Финч пояснил, что «американская компания обратилась к NASA с предложением, которое может удовлетворить потребности NASA», при этом, по его словам, он не может раскрыть название компании, поскольку ведомство пока «не заключило каких-либо соглашений» относительно покупки места.

Ранее, 9 февраля, NASA заявило, что рассматривает возможность получения дополнительного места для своего астронавта в предстоящей весенней миссии «Союза» по смене экипажа. Такое решение связано с тем, что в случае с проблемами в запусках SpaceX Crew-2 и Boeing Starliner на МКС останется по крайней мере один член экипажа США на борту.

Ожидается, что экипаж SpaceX-2 будет запущен 20 апреля.

Crew Dragon в ноябре 2020 года доставил на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. Они вернутся на Землю весной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
ИТ
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
04.11.2019
"Роскосмос" просят выделить дополнительные места для астронавтов США
28.10.2019
США из-за России "подвинули" Японию на МКС
15.03.2019
Не прощай их, Юра
04.07.2018
Полетали и хватит
21.05.2014
NASA полетит без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль