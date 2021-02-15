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Ракетный обстрел авиабазы Хмеймим

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Как было сообщено на брифинге Центра Министерства обороны Российской Федерации по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике, в 19:45 московского времени 9 февраля 2021 года российскими средствами противовоздушной обороны была отражена атака на российскую авиабазу "Хмеймим" с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.

Хвостовая часть оперативно-тактической ракеты 9М79-1 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К79-1 "Точка-У", выпущенная Сирийской Арабской армией по району Тархина в провинции Алеппо в качестве ответной меры на ракетный обстрел боевиками российской авиабазы Хмеймим 09.02.2021 (с) сирийские оппозиционные ресурсы

Средствами объективного контроля установлено, что обстрел осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме.

В свою очередь, сирийские оппозиционные источники сообщили, что вечером 9 февраля, видимо, в ответ на ракетный обстрел Хмеймима, силы российского контингента с Хмеймима и Сирийской Арабской армии нанесли удары ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов ("Искандер-М" - русские, и "Точка-У" - сирийцы) по контролируемому протурецкими вооруженными группировкам нефтеперерабатывающему заводу в населённом пункте Тархин в провинции Алеппо на севере Сирии

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
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