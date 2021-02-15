Как сообщила газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "Целесообразность слияния РСК "МиГ" и компании "Сухой" ставится под вопрос. Возможно, реформирование этой отрасли пойдет по-другому" , слияние двух основных структур, которые занимаются в России разработкой боевых истребителей, - РСК "МиГ" и компании "Сухой" - затормозилось и начинает вызывать возражения со стороны военных, сообщили "Ведомостям" источник в авиационной промышленности и источник, близкий к Министерству обороны России.

Истребитель-перехваьчик МиГ-31БМ (бортовой номер "62 синий") из состава 174-го гвардейского истребительного авиационного Печенгского Краснознамённого полка имени Б. Ф. Сафонова 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Рогачево на архипелаге Новая Земля, февраль 2021 года (с) Министерство обороны России

По их словам, официальных предложений против этого плана, который реализуется несколько последних лет, от Минобороны нет, но такое мнение сформировалось среди отвечающих за закупку структур Воздушно-космических сил (ВКС). Военные полагают, что в случае слияния обслуживание парка самолетов марки "МиГ" (МиГ-29 и МиГ-31) в ВКС может быть затруднено, как и разработка перспективного истребителя-перехватчика на замену МиГ-31 из-за того, что "МиГ" в последние десятилетия был значительно слабее "Сухого" экономически и с точки зрения реализованных проектов, говорят собеседники "Ведомостей".

В ходе реформирования Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) интеграция "Сухого" и "МиГа" в единый дивизион военной авиации ведется уже несколько лет. В феврале 2020 г. гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко был назначен и гендиректором "Сухого". Однако в октябре 2020 г.

Тарасенко покинул обе должности, и "Сухой" был подчинен непосредственно гендиректору ОАК Юрию Слюсарю, а оперативным управлением РСК "МиГ" занимается управляющий директор компании Андрей Герасимчук. По словам источника в ОАК, фактически с октября слияние "Сухого" и "МиГа" "поставлено на паузу". "Ведомости" направили запрос в Министерство обороны.

Руководитель авиакластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков заявил в сентябре 2020 г. в интервью РБК, что "управление обеих компаний уже объединено и теперь мы работаем над тем, чтобы административные и инфраструктурные функции были общими и не дублировались. Но, важный момент, оба сильных КБ, и "МиГ", и "Сухого", продолжат работу". Он также сообщил, что истребитель следующего поколения будет разработан объединенными усилиями "МиГа" и "Сухого".

По словам источника в авиапромышленности, военным не стоит беспокоиться - ведь привычная им со времен СССР схема, когда аванпроекты предлагаются разными конструкторскими коллективами на конкурентной основе, сохранится, речь идет об объединении уже при создании нового самолета. Консолидация авиапромышленности произошла по причинам большой стоимости таких разработок во всем мире, продолжает он, неизбежна она и в России. Одна из ее основных целей - убрать ненужные дублирующие структуры, но оставить самих конструкторов, продолжает он, предоставив им инфраструктуру - например, вычислительные мощности, которые значительно сильнее у "Сухого", говорит он.

По словам источника в ОАК, нельзя исключать, что программа реформирования и оптимизации корпорации действительно может быть пересмотрена, но будут ли учтены озабоченности относительно слияния "Сухого" и "МиГа", пока не ясно. Высказываются разные предложения - например, перевода под непосредственное управление ОАК всех конструкторских бюро, не только "Сухого" и "МиГа", а также программных подразделений - структур, занимающихся разработками конкретных летательных аппаратов, говорит он.