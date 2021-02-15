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Военно-промышленный курьер

НАТО под флагом ЕС рвется в миротворцы на Донбасс

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Источник изображения: vpk-news.ru

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Украине, в которой призвали работать над получением мандата для миротворческой миссии ООН на Донбассе.

В документе говорится о необходимости для ЕС активнее занимается проблемой конфликта в регионе.

Еврокомиссия и Внешнеполитическая служба ЕС обязаны активизировать усилия по мирному урегулированию конфликта, важно усилить меры доверия. ЕС должен содействовать проведению выборов и обеспечению доступа представителей международных гуманитарных организаций на данных территориях.

Кроме того, в документе указывается на необходимость принятия новых санкций против России, если того потребуют обстоятельства, сообщает МК.

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