НАТО под флагом ЕС рвется в миротворцы на Донбасс

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Украине, в которой призвали работать над получением мандата для миротворческой миссии ООН на Донбассе.

В документе говорится о необходимости для ЕС активнее занимается проблемой конфликта в регионе.

Еврокомиссия и Внешнеполитическая служба ЕС обязаны активизировать усилия по мирному урегулированию конфликта, важно усилить меры доверия. ЕС должен содействовать проведению выборов и обеспечению доступа представителей международных гуманитарных организаций на данных территориях.

Кроме того, в документе указывается на необходимость принятия новых санкций против России, если того потребуют обстоятельства, сообщает МК.